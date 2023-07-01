Аналитики оценили перспективы строительства детского центра в Дагестане

01 июля 2023, 13:20

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Идею строительства в Дагестане Всероссийского детского центра, на которое Сергей Меликов попросил у Владимира Путина денег из федерального бюджета, возможно реализовать в отдаленной перспективе, но для этого нужен жесткий контроль за расходованием средств, указали журналист Магомед Магомедов и политолог Альберт Эседов.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним глава Дагестана Сергей Меликов назвал инфраструктуру единственной проблемой региона. Также он сообщил, что уже поднимал вопрос строительства на побережье Каспийского моря Всероссийского детского центра на 1125 детей по аналогии с детскими лагерями "Смена", "Орленок", "Океан" и "Артек". Меликов попросил "по итогам выполненных работ по планировке территории и определению параметров" центра поручить Минпросвещения заложить в проект бюджета на 2024 год деньги на разработку проектно-сметной документации центра.

Владимир Путин посещал Дагестан в 2019 году. Тогда президент побывал в Ботлихе по случаю 20-летию разгрома отрядов Басаева и Хаттаба и пообещал развивать инфраструктуру горных сел и обсудить с Минфином подрядчика для модернизации очистных сооружений в Махачкале. Занимавший должность главы республики Владимир Васильев заверил Путина, что продолжит борьбу с коррупцией.

Особенность обещаний высших должностных лиц решать региональные проблемы заключается в том, что они выполняются не сразу, если только это не касается экстренных случаев - пожаров, наводнений, терактов, спецопераций, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

"В других случаях, особенно в вопросах развития инфраструктуры, канализации и прочих, вопрос федеральной помощи заключается, как правило, в совместной работе чиновников регионального и федерального уровней. Все вертится вокруг правильно оформленных документов. Есть документы, представленные вовремя, - есть деньги. Нет документов или пропущены сроки - то и помощь переносится. Поэтому в таких обещаниях мяч всегда на стороне региона: если всё правильно и вовремя сделать, то Москва деньги всегда даст", - сказал Магомедов.

Что касается просьбы Меликова по поводу строительства Всероссийского детского центра, то, как считает Магомедов, это «долгоиграющая реализация». "Просьба заложить средства на 2024 год на разработку проектно-сметной документации означает, что к концу 2025 или 2026 года будет разработана документация, а сам проект детских лагерей завершится, в лучшем случае, в 2030-2035 году. Так что нынешнее поколение детей там не отдохнёт. В лучшем случае, их дети", - сказал журналист.

В 2019 году, когда Владимир Путин побывал в Дагестане, Владимир Васильев озвучил президенту "важную для скорейшего решения с поддержкой федерального центра проблему загрязнения Каспия", отметил политолог Альберт Эседов.

"Примечательно, тогда ещё не было такого туристического бума, а очистные сооружения, требующие миллиардов рублей для строительства, были необходимы. Путин пообещал развивать инфраструктуру горных селений и обсудить с Минфином подрядчика для модернизации очистных сооружений в Махачкале", - напомнил он.

Но проекты так и не были полностью реализованы, сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла". Он считает, что Васильев делал основной упор на экономию бюджета и увеличение фискальных сборов и налогов.

"Главе государства нравилось, когда тот или иной чиновник заявлял, что проект возможно реализовать с экономией. Так было и с очистными: глава регионального Минстроя сделал доклад, что проект очистных сооружений возможно реализовать с солидной экономией в несколько миллиардов рублей. В результате так сэкономили, что очистные все ещё не появились", - рассказал Альберт Эседов.

Относительно предложения Меликова по поводу строительства в Дагестане детского центра, Эседов считает, что относиться к подобным проектам и сметам нужно "более адекватно".

"Не завышать стоимость и исключить всякую возможность увода и использования не по назначению средств, определять ответственных за реализацию, которые однозначно должны нести полную ответственность. На всех этапах реализации проекта должен быть контроль", - сказал он.

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