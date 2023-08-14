Пикет против побратимства Грозного и Мариуполя прошел в Ленинградской области

14 августа 2023, 10:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Александр Правдин из поселка Сиверский Ленинградской области провел пикет против побратимства Грозного и Мариуполя.

73-летний активист и автор пацифистского Telegram-канала "Сиверская ворона" Александр Правдин провел одиночный пикет в поселке Сиверский Ленинградской области возле реки Оредеж.

Активист таким образом выступил против признания Мариуполя городом-побратимом Грозного, передал 13 августа Telegram-канал "Avtozak Live".

К публикации прикреплено фото, на котором показан Правдин с плакатом в руках. В надписи на плакате сказано, что Мариуполь стал побратимом Грозного не по своей воле.

8 августа администрация Грозного сообщила, что его мэр Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. В рамках соглашения планируется установление и развитие контактов в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сфер, передал 8 августа ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов 7 августа сообщил, что с начала военной операции на Украине в зону военных действий из Чечни отправлены 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что начала спецоперации в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии министерства обороны России. Дополнительно сформированы еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.