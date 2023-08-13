13 августа 2023, 22:43

Армения обвинила Азербайджан в обстреле

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Азербайджанские подразделения обстреляли боевые позиции в направлении Верин Шоржа, сообщило оборонное ведомство Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах своих позиций. Военное ведомство Армении отвергло обвинение.

Об обстреле армянских боевых позиций корреспонденту «Кавказского узла» сообщили в пресс-службе Минобороны Армении. По словам представителя ведомства, Азербайджан нарушил режим перемирия на линии соприкосновения в направлении Верин Шоржа. «Азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по армянским боевым позициям», - сказал сотрудник пресс-службы.

Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 12 августа военное ведомство Армении заявило об обстреле солдат в Гегаркуникской области, а азербайджанское военное ведомство обвинило Армению в обстреле позиций в Кельбаджарском районе.

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Примечание:

"Степанакерт обвинил Азербайджан в блокировании гуманитарных перевозок", "Строительство завода в Ерасхе приостановлено после обстрелов", "Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 августа 2023, 23:42

13 августа 2023, 21:44

13 августа 2023, 20:59

13 августа 2023, 20:00

13 августа 2023, 19:06

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