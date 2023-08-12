Боевая позиция в армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/8402

12 августа 2023, 08:57

Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Армении заявило об обстреле азербайджанскими военными позиций армянских солдат в Гегаркуникской области, а азербайджанское оборонное ведомство сообщило об обстреле позиций солдат Азербайджана в Кельбаджарском районе и в зоне карабахского конфликта.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат, расположенные в районе села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.

"Обстрел велся 11 августа с 21.25 до 22.25 часов по местному времени [с 20.25 до 21.25 мск]", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что армянские военные 11 августа с 21.10 до 21:30 [с 20.10 до 20.30 мск] с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Бязирхана и Зяйлик Кельбаджарского района.

Также позиции азербайджанских солдат подверглись обстрелам с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

На 08.55 мск на сайте Минобороны Нагорного Карабаха нет комментариев относительно сообщения азербайджанского оборонного ведомства об обстрелах.

"Кавказский узел" также писал, что 11 августа в Шушинском районе российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня.

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Примечание:

"Степанакерт обвинил Азербайджан в блокировании гуманитарных перевозок", "Строительство завода в Ерасхе приостановлено после обстрелов", "Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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