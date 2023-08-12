Миротворцы, фото: пресс-служба Минобороны РФ.

12 августа 2023, 06:19

Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

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В Шушинском районе российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня.

По данным Минбороны России, миротворцами в Нагорном Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе.

"Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – сообщило 11 августа министерство на своем сайте.

Напомним, азербайджанское название Шуши – Шуша.

"Кавказский узел" также писал, что 9 августа Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные обстреляли жителей села Сарушен, работавших в поле.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Примечание:

"Карабахский омбудсмен представил отчет о нападении на группу полицейских", "Прекращена подача газа в Нагорный Карабах", "Армянские активисты призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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