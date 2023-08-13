Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

13 августа 2023, 19:06

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 12 августа Минобороны Армении заявило об обстреле армянских солдат в Гегаркуникской области, а азербайджанское военное ведомство обвинило Армению в обстреле позиций в Кельбаджарском районе.

Сегодня в 16.20 (15.20 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Моллабайрамлы Кельбаджарского района, заявило Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Минобороны Армении сообщило, что заявление азербайджанской стороны "является очередной дезинформацией", информирует News.am.

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