Стали известны подробности дел в отношении Михаила Санжакова

13 августа 2023, 06:21

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Житель Абинска Михаил Санжаков опубликовал в соцсети "ВКонтакте" несколько пацифистских комментариев, которые силовики сочли дискредитирующими российских военных, после чего завели на кубанца два дела.

Как информировал "Кавказский узел", 24 июля стало известно, что Абинский районный суд счел дискредитирующими российскую армию комментарии в соцсети "ВКонтакте" и обязал местного жителя Михаила Санжакова выплатить два штрафа по 40 тысяч рублей. Подробности дел при этом не сообщалось.

По версии следствия, Михаил Санжаков опубликовал в соцсети "ВКонтакте" в группе "Жестко-Новостной" два пацифистских комментария. Текст комментариев в деле не приведен. Сотрудники управления Центра по противодействию экстремизму сочли, что эти комментарии дискредитируют российских военнослужащих. Житель Краснодара на суде заявил, что признает свою вину и раскаялся за то, что разместил эти комментарии, передали 12 августа "Кавказ. Реалии"*.

Комментариев от Михаила Санжакова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, 11 августа стало известно, что суд в Краснодарском крае оштрафовал местного депутата Сергея Деточкина, посчитав дискредитацией армии высказывания на похоронах мобилизованного бойца. Депутат в суде назвал себя жертвой оговора.

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