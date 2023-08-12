Нагорный Карабах ответно обвинил Азербайджан в обстрелах

12 августа 2023, 21:30

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Информация об обстрелах со стороны Нагорного Карабаха не соответствует действительности, а азербайджанские военные сегодня дважды обстреляли сегодня территорию непризнанной республики, в том числе мирных жителей, заявила Армия обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских военных около 15.00 (14.00 мск) в направлении Ходжавендского района с территории Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Минобороны Азербайджана, распространяя две ложных информации в течение дня, пытается оправдать нарушения режима прекращения огня его подразделениями и отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, заявила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха.

"Азербайджанские военные по открыли огонь по Арцаху (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") рано утром 12 августа по инфраструктурному оборудованию республики и около 14.15 (13.15 мск) по мирным жителям, выполняющим сельхоз работы на полях Сарушенской общины. Пострадавших в результате нарушения режима прекращения огня нет", говорится в сообщении на станице военного ведомства в Facebook*.

К 21.00 мск Минобороны Азербайджана не прокомментировало это заявление на своем сайте и в соцсетях.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня утром азербайджанское Минобороны сообщило об обстреле позиций с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Карабахское военное ведомство отвергло обвинения.

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