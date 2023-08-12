Нагорный Карабах отверг обвинения в обстрелах

12 августа 2023, 10:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сообщение азербайджанской стороны об обстрелах позиции солдат Азербайджана в Аскеранском районе не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня азербайджанское оборонное ведомство сообщило об обстреле позиций солдат Азербайджана в Кельбаджарском районе, а также с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

Сведения о том, что карабахские военные обстреляли азербайджанских солдат, не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения сил обороны открыли огонь 12 августа около 07.43 по направлению позиций Азербайджана в <…> Аскеранской области, не соответствует действительности", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.