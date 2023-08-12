12 августа 2023, 17:37

Азербайджан обвинил карабахских военных в обстрелах

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Позиции азербайджанских военных обстреляны с территории Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром азербайджанское Минобороны сообщило об обстреле позиций с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Карабахское военное ведомство отвергло обвинения.

Сегодня в 15 часов (14 мск) "члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы" обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха  официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 17.30 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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Примечание:

"Сельхозтехника обстреляна в Нагорном Карабахе", "Азербайджанский солдат ранен в Карабахе", "Армянские аналитики осудили заявления Степанакерта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 августа 2023, 16:50

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12 августа 2023, 14:53

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