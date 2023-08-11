Оштрафованы участники протестной акции в порту Батуми

11 августа 2023, 14:53

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Суд назначил штрафы большинству участников протеста против визита российских туристов в Батуми, оправдав лишь одного обвиняемого. Оппозиционер Генри Долидзе и гражданка Украины Марина Чобанян назвали наказание безосновательным.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля члены оппозиционных партий выступили против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Полицейские задержали 23 протестующих. 1 августа задержанные были отпущены до суда. Некоторые из них пожаловались на применение силы со стороны силовиков, а неправительственные организации раскритиковали действия сотрудников МВД.

Лидер отделения партии "Дроа" в Батуми Генри Долидзе во время акции протеста получил от высокопоставленного силовика удар ногой по лицу, а к активистке Хатуне Беридзе применили удушающий прием, заявили оппозиционеры. Оба задержанных также сообщили о словесных оскорблениях в их адрес.

Батумский горсуд приговорил почти всех задержанных на акции протеста в порту к штрафу в 2000 лари (около 776 долларов). Один из задержанных, Бека Григориадис, был оштрафован на 3500 лари (около 1340 долларов). Лишь одного из задержанных суд оправдал, так как этот человек смог доказать, что его задержали по ошибке, сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Среди задержанных были двое граждан Украины. По решению суда они оштрафованы на 2000 лари за неповиновение законным требованиям полиции. При этом суд снял с них обвинение в мелком хулиганстве.

Также оштрафованы лидер аджарской организации партии «Дроа» Генри Долидзе и журналист Торнике Кверенчхиладзе. Судья признал Генри Долидзе виновным по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство и неповиновение полиции).

"Судья опирался на показания лжесвидетелей. Никто из этих свидетелей не присутствовал на процессе моего ареста. Очень жаль, что люди, которые арестовали и избили меня, не взяли на себя ответственность, потому что они боятся. Это было политическое урегулирование", - сказал Генри Долидзе в эфире телеканала.

Гражданка Украины Марина Чобанян, которую суд признал виновной в неподчинении законному требованию полиции, заявила в суде, что в момент внезапного агрессивного задержания не поняла, что происходит, и инстинктивно стала отмахиваться руками. Но суд не принял во внимание ее аргументы, пишет сегодня "Новости-Грузия".

"Вы не имели права бить полицейских… Не имели права махать руками на полицейских", - сказал ей судья. Чобанян сообщила после заседания, что будет обжаловать решение суда.

"Меня обвинили в неподчинении «законному требованию» полиции, которая не смогла доказать основания своих действий. Суд, сняв обвинение в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем заключается «законное требование»?" – цитирует Марину Чобанян издание.

Напомним, 27 июля активисты также провели в Батуми акцию протеста из-за прибытия Astoria Grande с российскими туристами. "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что эти россияне нарушили закон об оккупации. Некоторые российские туристы в тот день заявили, что ничего не знают об оккупации. "Россия - не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", - заявил в эфире грузинского телеканала один из туристов. Подробности об акциях протеста приведены "Кавказским узлом" в справке "Лайнер Astoria Grandе и порт Батуми".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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