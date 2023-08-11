Последствия схода оползня в Шови. Фото: пресс-служба Правительства Грузии

11 августа 2023, 13:01

Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 22

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Тело еще одного погибшего при сходе оползня найдено в русле реки в 20 километрах от курорта Шови, сообщил сегодня глава Службы ЧС Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа число погибших в Шови достигло 21, спасатели продолжили поиски еще 12 человек.

Сход оползня в Шови 3 августа стал следствием ряда природных факторов, заявили 7 августа власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей. Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП.

Найдено тело еще одного человека, и число погибших при сходе оползня увеличилось до 22, сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Спасатели и военнослужащие разыскивают 11 пропавших без вести, 19 из 22 погибших опознаны, отметил Мгебришвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам чиновника, тело было найдено в русле реки в 20 километрах от эпицентра стихийного бедствия, сообщает "ИнтерпрессНьюс". "Сейчас мы выходим на 30-километровый периметр, но к концу дня или с завтрашнего утра выйдем на 54-километровый периметр. Это территория Амбролаури, и мы постараемся максимально эффективно мониторить русло реки", - цитирует Мгебришвили издание.

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Примечание:

"Власти отчитались о расследовании смерти 18 человек в Шови", "Установлены личности 12 погибших в Шови", "Омбудсмен и оппозиция заявили о нехватке техники для спасения людей в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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