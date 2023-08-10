Консилиум врачей огласил выводы о здоровье Саакашвили

10 августа 2023, 22:06

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Показатели здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили последовательно ухудшаются, констатировали врачи консилиума, созванного омбудсменом Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля клинический директор "Вивамед" Зура Чхаидзе рассказал, что здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось после применения нового плана лечения. 1 августа мать Саакашвили рассказала, что у сына очень низкий гемоглобин, а сторонники третьего президента Михаила Саакашвили провели акцию протеста, требуя отпустить политика на лечение в заграничную клинику.

Адвокаты Саакашвили ранее обратились в Европейский суд по правам человека с требованием не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что Европейский суд по правам человека 12 мая отклонил иск адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе в зарубежную клинику для лечения.

Врачи созванного народным защитником консилиума, наблюдающего за состоянием здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, выявили, что его неврологическое состояние практически не изменилось, наблюдается когнитивный дефицит, атаксия, гипертензия, анемия и диффузионное снижение сил. Кроме того, дефицит питания вызвал электролитный дисбаланс, говорится в заключении консилиума, направленном корреспонденту "Кавказского узла" 10 августа.

"После 14 июля наблюдается снижение лейкоцитов (лейкопения), что может быть вызвано угнетением костного мозга, если эта тенденция сохранится, то это означает признак ухудшения общей ситуации. Однако альтернативной проблемой лейкопении может быть дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты в результате неправильного питания, что также указывает на ухудшение состояния здоровья. Однако возможны и другие причины, например, вирусные инфекции", - говорится в заключении.

Консилиум указал, что у него нет замечаний в отношении курса лечения в клинике. Лечащие врачи оценивают состояние здоровья Саакашвили, как стабильное, средней тяжести, только в одной записи от 31 мая указано, что состояние здоровья остается тяжелым. Врачи консилиума не вмешиваются в процесс лечения, а только наблюдают за ним. При этом, по их мнению, динамика медленно ухудшается. Следующий визит к Саакашвили консилиумом запланирован на сентябрь.

Саакашвили "медленно убивают в клинике", заявил, комментируя заключение консилиума, представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Метревели.

По его словам, непредвзятые врачи на основании информации, предоставленной клиникой, заключили, что состояние здоровья не улучшается, а ухудшается. "То, чего нет в этом заключении и в этом виновна не комиссия омбудсмена, а клиника "Вивамед", в которой Саакашвили проходит курс лечения, – отравление тяжелыми металлами, об этом не говорят, также повреждение левого плечевого и тазобедренного суставов, что требует срочного лечения. Также не указано, что из-за этого Саакашвили испытывает невыносимые боли", – сказал он.

Оппозиционер считает, что отсутствие реакции, резкие боли у бывшего президента Грузии – попытка медленного убийства Саакашвили и причинение ему страданий, которые расцениваются как пытка, приведены слова Метревели в сообщении пресс-службы партии, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

27 февраля представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. В марте глава Минюста Грузии сообщил, что власти Грузии не планируют мешать врачам из Польши участвовать в осмотре Михаила Саакашвили, но такого запроса от них пока не поступало. Врачи из Польши были допущены к Саакашвили 12 июля.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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