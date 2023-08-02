Участники митинга в Тбилиси потребовали отпустить Саакашвили на лечение за рубеж

02 августа 2023, 04:25

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В Тбилиси сторонники третьего президента Михаила Саакашвили провели акцию протеста, требуя отпустить политика на лечение в заграничную клинику. Мать Саакашвили рассказала, что у сына очень низкий гемоглобин.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля клинический директор "Вивамед" Зура Чхаидзе рассказал, что здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось после применения нового плана лечения.

Адвокаты Саакашвили ранее обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что Европейский суд по правам человека 12 мая отклонил иск адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе в зарубежную клинику для лечения.

1 августа у здания правительственной канцелярии в Тбилиси состоялся митинг, участники которого потребовали освободить Михаила Саакашвили. Помимо сторонников третьего президента, участие в митинге приняли члены семьи Саакашвили и лидеры "Единого национального движения", передает "Пирвели".

Протестующие потребовали не только освободить Саакашвили, но и предоставить ему возможность выехать для лечения за границу.

Мать оппозиционного политика Гиули Аласания рассказала о состоянии здоровья сына. "Здоровье тоже пока слабое, гемоглобин очень низкий", - сказала она.

По словам Аласании, Саакашвили посадили в тюрьму в отместку за то, что в 2008 году он отстоял государственность страны. "Это является причиной того, что мой сын находится в тюрьме и, по сути, умирает медленной смертью», - приводит ее слова ТВ "Формула".

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили "манипулируют своим здоровьем". По его словам, бывший президент не в полной мере следует рекомендациям врачей.

27 февраля представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. В марте глава Минюста Грузии сообщил, что власти Грузии не планируют мешать врачам из Польши участвовать в осмотре Михаила Саакашвили, но такого запроса от них пока не поступало, сообщил глава Минюста. Адвокат возразил, что заявка на участие иностранных врачей уже зарегистрирована министерством.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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