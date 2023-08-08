Участие Солтаева в решении проблем чеченцев в Дагестане не стало фактором обострения территориальных споров

08 августа 2023, 15:50

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Власти Хасаюртовского района, пообещав решить проблемы жителей села Кемси-Юрт, попытались задобрить чеченцев на фоне текущей политической ситуации, уверен резидент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев содействовал решению социальных проблем, что вряд ли способно привести к обострению территориальных споров, связанных с Ауховским районом, указали глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* и политолог, старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня.

Как писал "Кавказский узел", в селе Кемси-Юрт Хасавюртовского района решено построить детский сад и медучреждение, а также проложить дорогу из Хасавюрта после жалоб живущих в селе чеченцев и переговоров омбудсмена Чечни Мансура Солтаева с местными властями.

Жалобы чеченцев уполномоченному по правам человека в Чечне и его переговоры с местными властями не являются вмешательством, считает Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Я бы не сказала, что это вмешательство во внутренние дела соседнего региона. Если там проживают чеченцы, то власти Чечни могут вести переговоры по вопросам, касающихся этих людей. Если в результате переговоров для них решаются такие вопросы как проблема отсутствия детсада и медучреждения, то это делается для простых людей. Кроме этого этой дорогой будут пользоваться ведь не только чеченцы, а в целом жители этого района и Дагестана. Так что вмешательством я бы это не назвала", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, вмешательство омбудсмена из Чечни не станет поводом для обострения территориальных споров, связанных с Ауховским районом.

"Этот случай не станет поводом для возобновления территориальных споров между Чечней и Дагестаном. Понимаете, решается социальная проблема, и она решается не для властей Чечни или Дагестана, а для простых людей. Это, мне кажется, позитивное явление. То есть в результате общения властей двух регионов решается пара проблем из сотни. Вот мы когда говорим о нарушении прав каких-то людей в этих регионах, мы же делаем это во благо им. То же самое здесь происходит", - объяснила Ганнушкина*.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев не считает действия властей Чечни вмешательством во внутренние дела Дагестана. "Я не думаю, что это вмешательство, скорее всего, это просьба. Кремль не дал такие полномочия даже чеченским ставленникам. Я не считаю, что в Дагестане откликнулись на просьбу или вмешательство Мансура Солтаева. Дело в том, что на территории Дагестана проживает около 200 тысяч чеченцев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Дагестана хотят задобрить чеченцев, считает Кутаев. "Здесь немалую роль играет и то, что сейчас власти всех российских регионов понимают, что грядут большие изменения в стране. И дагестанские власти в том числе это понимают и пытаются заигрывать с чеченцами, предоставляя им какие-то преференции", - отметил он.

Старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня также не считает действия властей Чечни вмешательством, при этом подобных случаев он не знает.

"Случаев, когда соседний регион пытается повлиять на решение проблем в соседней республике, я не знаю. Думаю, что работа уполномоченных по правам человека не обязательно должна ограничиваться своим регионом. В случае, если соотечественники, проживающие вне региона, испытывают большие трудности, то уполномоченный вправе ходатайствовать. В этом плане влияние уполномоченного Чечни по селению Кемси-Юрт в Дагестане можно расценивать вполне нормально. Другое дело, что любое действие со стороны Чечни часто привлекает больше внимания, чем оно этого заслуживает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, этот случай не приведет к возобновлению споров по территориальным вопросам. "Вряд ли этот эпизод повлияет на территориальные споры с Дагестаном, связанные с Ауховским районом. Этому не способствует современный политический контекст", - подчеркнул он.

23 февраля спикер парламента Чечни Магомед Даудов, выступая на собрании в память о жертвах сталинских репрессий, заявил, что дома в бывшем Ауховском районе Дагестана, из которых были выселены чеченцы во время депортации, следует вернуть потомкам репрессированных. В ответ на это 27 февраля комментаторы в дагестанском Instagram**-паблике указали, что заселение людей в дома происходило принудительно, и лакцы так же, как и вайнахи, были лишены своего жилья, поэтому их потомки не должны нести ответственность. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, выступление Даудова стало попыткой ускорить восстановление Ауховского района.

По официальным данным, 85% лакского населения уже переселены на новое место жительства в Новолакском районе, сообщил в марте "Кавказскому узлу" член Общественного совета чеченцев Дагестана Арби Батырсултанов. Однако, по его словам, финансирование программы по восстановлению Ауховского района было сокращено, и ее реализация к 2025 году вряд ли возможна. Предпосылок для реализации программы переселения лакцев до 2025 года нет, согласились дагестанские активисты.

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