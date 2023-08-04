Чеченцы из дагестанского села добились внимания властей после жалобы чеченскому омбудсмену

04 августа 2023, 14:09

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В селе Кемси-Юрт решено построить детский сад и медучреждение, а также проложить дорогу из Хасавюрта после жалоб живущих в селе чеченцев и переговоров Мансура Солтаева с местными властями.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 августа более сотни молодых людей собрались около села Тухчар на границе Дагестана и Чечни после бытового конфликта двух человек. Ситуация потребовала вмешательства силовиков, сообщили источники. По их данным, на место выехали представители властей Новолакского района и полиции, и после разъяснительной беседы молодые люди разошлись.

На сообщения о проблемах чеченцев, живущих в Дагестана, 3 августа обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником shakia_jacobi. "Буквально вчера среди пользователей Ватсап распространилось аудио, где какая-то женщина, представившаяся чеченкой, живущей в селении Кемси-Юрт (Хасавюртовский район Дагестана), жаловалась на предвзятое отношение местных властей к сельчанам (чеченцам-аккинцам). По ее словам, им не разрешают создать свой сельский совет, отсутствуют амбулатория, детский садик, не прокладывается дорога к селу, и не решаются вопросы социального характера, тогда как в соседних селах все проблемы населения решены и решаются дагестанскими властями на должном уровне. Автор обращения просила довести ее обращение до руководства Чечни. Чеченские власти отреагировали на данное обращение", - написал он в комментарии к материалу "Кавказского узла".

"Решение проблемы, на их взгляд, очень простое. Нужно просто восстановить бывший Ауховский район, куда входит часть территорий современных Хасав-Юртовского, Новолакского и Казбековского районов Дагестана, и вернуть его в состав Чечни", - написал в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником gema_weimann.

О встрече Мансура Солтаева с чеченцами, живущими в селе Кемси-Юрт, сообщило вечером 2 августа "Грозный-информ". Ранее от жителей села поступило обращение с просьбой о содействии в реализации их социальных прав, говорится в публикации.

"Сельчане имели возможность высказать свои претензии и пожелания представителям власти региона и нам лично. Основная задача на сегодняшний день, стоящая перед нами - это обеспечение эффективности защиты социальных и трудовых прав, создание достойных условий проживания для жителей данного селения", - приведены в публикации слова Солтаева.

По итогам поездки Солтаева "представители местной власти дали обещание проложить автомобильную дорогу от села до города Хасавюрт в 2024-25 гг", сообщило информагентство.

"В свою очередь, руководство региона взяло на себя обязательства оказать содействие в решении вопроса строительства здесь детского садика и медицинского амбулаторного учреждения, а также в реализации социальных льгот местного населения", - отмечается в сообщении.

Напомним, 23 февраля спикер парламента Чечни Магомед Даудов, выступая на собрании в память о жертвах сталинских репрессий, заявил, что дома в бывшем Ауховском районе Дагестана, из которых были выселены чеченцы во время депортации, следует вернуть потомкам репрессированных. В ответ на это 27 февраля комментаторы в дагестанском Instagram-паблике* указали, что заселение людей в дома происходило принудительно, и лакцы так же, как и вайнахи, были лишены своего жилья, поэтому их потомки не должны нести ответственность. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, выступление Даудова стало попыткой ускорить восстановление Ауховского района.

По официальным данным, 85% лакского населения уже переселены на новое место жительства в Новолакском районе, сообщил в марте "Кавказскому узлу" член Общественного совета чеченцев Дагестана Арби Батырсултанов. Однако, по его словам, финансирование программы по восстановлению Ауховского района было сокращено, и ее реализация к 2025 году вряд ли возможна. Предпосылок для реализации программы переселения лакцев до 2025 года нет, согласились дагестанские активисты.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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