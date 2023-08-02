02 августа 2023, 11:48

Источники сообщили о стычке местных жителей на границе Дагестана и Чечни

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Более сотни молодых людей собрались ночью около села Тухчар на границе Дагестана и Чечни после бытового конфликта двух человек, ситуация потребовала вмешательства силовиков, сообщили источники.

Конфликтная ситуация возникла минувшей ночью около села Тухчар Новолакского района на границе Дагестана и Чечни, сообщил сегодня в 00.08 мск со ссылкой на свой источник блогер Расул Асад в своем телеграм-канале "Спросите у Расула".

"По словам собеседника «Спросите у Расула», наблюдается большое скопление молодых ребят двух соседних сел. Причиной сбора называют вчерашний конфликт двух парней", - говорится в публикации.

Позднее блогер опубликовал два видеоролика, снятых, как утверждается, на месте событий. Оба видео записаны в темное время суток. На первом видео видны огни населенного пункта на заднем плане, а на среднем – не менее четырех синих проблесковых маячков служебных машин. "Судя по видео, на месте уже работают сотрудники полиции", - говорится в аннотации к ролику.

Скриншот публикации телеграм-канала "Спросите у Расула" https://t.me/s/askrasul/43277На втором видео также видны проблесковые маячки в темноте, за кадром слышны голоса людей, говорящих не на русском языке. Также в кадр попали два припаркованных полицейских внедорожника с включенными проблесковыми маячками. Рядом с полицейскими автомобилями видны несколько стоящих легковых машин. Людей в кадре не видно.

В 01.12 мск Асад опубликовал информацию своего источника о том, что обстановка в Тухчаре спокойная. "Как сообщает собеседник «Спросите у Расула», на данный момент обстановка уже спокойная, люди начали расходиться", - говорится в публикации.

По данным источника, более 100 молодых людей из соседних сел собрались "на почве ранее случившегося бытового конфликта между двумя парнями". На место выехали представители властей Новолакского района и полиции, после разъяснительной беседы люди разошлись, утверждается в сообщении.

Несколько видеороликов с места инцидента размещено сегодня ночью и в Instagram*-паблике "ЧП / Грозный". На одном из них видны несколько автомобилей полиции с включенными маячками, проезжающие по ночной трассе. Видео снимает человек из салона стоящего автомобиля. "Сообщают о напряженной ситуации, которая сложилась после некого конфликта между двумя молодыми людьми на границе Чечни и Дагестана не далеко от села Тухчар Новолакского района", - говорится в аннотации к видео.

Скриншот публикации "ЧП / Грозный" https://www.instagram.com/p/Cvay8PWP12_/В другом ролике видны несколько десятков молодых людей, идущие в темное время суток в одном направлении. В кадре видны также припаркованные автомобили и включенные проблесковые маячки служебных машин.

В еще одном ролике, опубликованном там же, слышны голоса нескольких мужчин, разговаривающих на повышенных тонах. Видео снято в темноте, на нем видно лишь, что в кадре толпа мужчин, чьи лица освещаются проблесковыми маячками автомобилей.

На сообщения об инциденте обратил внимание сегодня читатель "Кавказского узла" с ником ying.simonis. "В селе Тухчар Новолакского района, что на границе двух республик, минувшим вечером и ночью был большой сход местных жителей. Началось все с какого-то бытового конфликта между молодыми людьми дагестанской и чеченской национальности. На место прибыли правоохранители обеих республик, велось разбирательство", - написал он.

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Примечание:

"Глава дагестанского села озвучил детали конфликта у границы с Чечней", "Следком рассказал свою версию конфликта на Герзельском мосту", "Критика Кадыровым имама Шамиля прозвучала на фоне переоценки чеченской истории".

Автор: "Кавказский узел"

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