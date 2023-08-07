07 августа 2023, 10:43

Более 600 машин ожидают проезда через Крымский мост

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка из 634 машин.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками, Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте. В результате атаки на мост погибла семейная пара из Белгородской области.

Со стороны Тамани перед пунктом досмотра на подъезде к Крымскому мосту находится 634 транспортных средства, передал сегодня Telegram-канал "Крымский мост. Оперативная информация".

"Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и частичное обрушение двух автодорожных пролетов, после чего мост был закрыт. На следующий день после взрыва на Крымском мосту возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

5 декабря движение машин по Крымскому мосту возобновилось.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Продлены ограничения на полеты в города юга России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 августа 2023, 11:59

  • Боец из Дагестана убит в ходе СВО

    Тагир Гамидов погиб в зоне специальной военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 591 жителя Дагестана.

07 августа 2023, 11:37

  • Грозненка публично отчитана за видео с критикой строительства нового аэропорта

    Русскоязычная жительница грозненского поселка Возрождения Марина Соцкова сняла видео, на котором высказала опасение, что по трубе, которую прокладывают от аэропорта, в местную речку будут сбрасываться опасные отходы. После того, как видео распространилось в мессенджерах, с ней лично  встретился министр строительства и ЖКХ Чечни Муслим Зайпуллаев, который заявил, что содержимое трубы вреда экологии нести не будет.

07 августа 2023, 09:47

  • Каспийчане раскритиковали коммунальщиков за плохую работу

    В Каспийске около мусорных баков лежат кучи отходов, которые никто не убирает, пожаловался в соцсети местный житель. Коммунальщики вовремя не очищают контейнеры и когда они переполняются, то мусор с них падает на землю, а потом так и остается, отметили в комментариях другие каспийчане.

07 августа 2023, 08:52

07 августа 2023, 07:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи