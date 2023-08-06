06 августа 2023, 05:52

Житель Северной Осетии осужден за хранение боеприпасов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К двум годам и двумя месяцам колонии общего режима приговорен житель станицы Луговской, у которого силовики нашли боеприпасы.

По данным прокуратуры Северной Осетии, ранее судимый мужчина хранил у себя в сарае патроны к нарезному боевому огнестрельному оружию.

Силовики провели у него обыск в ноябре 2022 года и изъяли боеприпасы, пишет 5 августа "Алания-ТВ".

Суд счел мужчину виновным и приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, информирует "Основа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2017 года во Владикавказе полицейские задержали местного жителя при продаже пистолета и патронов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"С подозреваемого по делу о стрельбе во Владикавказе взята подписка о невыезде", "Жители Ставрополья задержаны по подозрению в торговле взрывчаткой", "Офицер полиции в Северной Осетии обвинен в незаконном обороте оружия".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 августа 2023, 06:47

06 августа 2023, 04:53

06 августа 2023, 03:54

06 августа 2023, 02:55

  • Краснодарские власти отчитались о сумме курортного сбора

    За полгода в Краснодарском крае доходы от уплаты курортного сбора в краевой бюджет превысили 200 миллионов рублей, за год планируется собрать более 600 миллионов рублей, отчитались местные власти. Депутаты Законодательного собрания края рекомендовали министерству курортов увеличить число территорий, где будет взиматься курортный сбор.

06 августа 2023, 01:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи