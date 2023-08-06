Житель Северной Осетии осужден за хранение боеприпасов

06 августа 2023, 05:52

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К двум годам и двумя месяцам колонии общего режима приговорен житель станицы Луговской, у которого силовики нашли боеприпасы.

По данным прокуратуры Северной Осетии, ранее судимый мужчина хранил у себя в сарае патроны к нарезному боевому огнестрельному оружию.

Силовики провели у него обыск в ноябре 2022 года и изъяли боеприпасы, пишет 5 августа "Алания-ТВ".

Суд счел мужчину виновным и приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, информирует "Основа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2017 года во Владикавказе полицейские задержали местного жителя при продаже пистолета и патронов.

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