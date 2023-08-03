Омбудсмен Азербайджана отчиталась о посещении Вагифа Хачатряна

03 августа 2023, 13:41

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Житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян, задержанный азербайджанскими военными на КПП "Лачин" по подозрению в нападении на азербайджанское село в 1991 году, не имеет жалоб, рапортовала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева о результатах посещения Хачатряна.

Как сообщал "Кавказский узел", 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он обвиняется в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна. ЕСПЧ обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о нем.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы по предотвращению пыток при омбудсмене посетили Вагифа Хачатряна. Во время встречи, которая прошла при участии врача и психолога, было заслушано обращение Хачатряна, сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Он выразил удовлетворение гуманным обращением и качественным медицинским обслуживанием, оказанным ему с момента первоначального задержания, и отметил, что в его здоровье произошли положительные изменения", – сказано в сообщении.

Хачатрян не имеет жалоб на обращение с ним и на условия содержания и отметил, что ему была предоставлена возможность связаться с семьей, сказано пресс-релизе.

Напомним, сегодня в Ереване студенты вышли на акцию протеста, на которой потребовали обеспечить видеосвязь с Вагифом Хачатряном. Они заявили, что это позволит убедиться в том, что он здоров.

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