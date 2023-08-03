Карабахские студенты потребовали обеспечить видеосвязь с Вагифом Хачатряном

03 августа 2023, 12:49

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Видеосвязь с Вагифом Хачатряном, задержанным азербайджанскими пограничниками, позволит убедиться в том, что он здоров, заявили студенты из Нагорного Карабаха на акции в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. 30 июля МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в нарушении международного права. Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Хачатряна, потребовав принять промежуточные меры в отношении Азербайджана. Европейский суд в свою очередь обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о задержанном.

Практика срочных мер ЕСПЧ обусловлена рисками для жизни и здоровья и предполагает реакцию суда в течение одной-двух недель, рассказал "Кавказскому узлу" юрист Ара Казарян в связи с обращением Армении в ЕСПЧ по делу Вагифа Хачатряна.

Карабахские студенты продолжили акцию протеста у офиса армянской делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в защиту Вагифа Хачатряна, передает корреспондент "Кавказского узла".

В акции, по оценке организаторов, приняли участие около трех десятков человек, в том числе дочь Вагифа Хачатряна Вера Хачатрян, которая, в частности, требует обеспечить видеосвязь с ее отцом, чтобы убедиться в том, что он здоров. К ее требованию присоединились и участники акции, заблокировав входы и выходы в офис армянской делегации МККК.

Силовики, в свою очередь, призвали не препятствовать работе Красного Креста. Однако участники акции отказались. "Красный Крест – международная организация, и должна использовать все свое влияние для давления на Азербайджан. Молчание содействует сокрытию преступления", - заявил один из участников акции.

После переговоров протестующие согласились разблокировать входы и выходы в офис МККК с условием, что сотрудники организации примут Веру Хачатрян.

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