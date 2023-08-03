Аварийный мост создал угрозу жителям Сулака

03 августа 2023, 12:34

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Жители поселка Сулак в Махачкале периодически собирают деньги и самостоятельно ремонтируют аварийный мост. Сооружение сильно изношено, и родители опасаются за безопасность детей, которые будут вынуждены ходить по мосту после начала учебного года.

Как сообщал "Кавказский узел", жители махачкалинского поселка Сулак вынуждены ежедневно ходить и ездить по аварийному мосту, чтобы отвести детей в школу и детский сад, попасть в больницу, и не раз обращались к властям с просьбой о ремонте моста. Сооружение было признано аварийным в конце 90-х годов, однако только сейчас началась передача бесхозного моста на баланс мэрии, рассказали в "Дагестанавтодоре".

Построить новый мост в Сулаке 16 ноября 2022 года обещал глава Дагестана Сергей Меликов. В своем Telegram-канале он написал, что мост аварийный и по нему в школу ходят дети, ездят машины. "Решили, что отремонтируем старый мост, но параллельно начнём и строительство нового", – пообещал глава Дагестана.

Мост в Сулаке находится в плохом состоянии, дорожное полотно неровное, имеются ветхие доски и большие щели, ограждение моста шатается. Легковые машины передвигаются по мосту медленно, два автомобиля разъехаться по нему одновременно не могут. Предупреждающих или ограничивающих движение транспорта по мосту знаков нет, передал корреспондент "Кавказского узла".

На мосту в Сулаке ограничено движение транспорта по общей массе 20 тонн, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник "Дагестанавтодора".

Несколько лет подряд жители Сулака собирают деньги на ремонт моста, отметил автомобилист, учитель местной школы Магомед. "Кто 500 рублей, кто тысячу даст. Доски покупали, чинили мост несколько раз. Постоянно обращались в разные инстанции, но только обещают помочь. Вначале причина была, что мост на чьем-то балансе не находится. Потом оказалось, он бесхозный. Говорили, с 1 июня этого года будут чинить. Хотя бы косметический ремонт сделали", – отметил Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Когда люди самостоятельно ремонтировали мост, на это время его закрывали для движения, а детей на лодках в школу перевозили через реку, добавил он.

"Железные конструкции моста снизу сгнили. Ночью, когда не видно щелей, можно сломать ногу. Когда дует ветер, перила моста шатаются. Был случай, машина съехала, чуть не упала, успели вытащить. Нет знаков на ограничение скорости и движения по мосту. Ездить очень опасно. Жена мне говорит стекла опущенные держи, вдруг машина упадет, чтобы выбраться смог. Наверно, чиновники ждут пока трагедия произойдет, чтобы мостом заняться", – считает Магомед.

Мост все сильнее приходит в аварийное состояние, жителям приходится самим его чинить, менять доски, подчеркнул житель Сулака Магарам. "Детей в школу переводят через мост родители, обратно провожают учителя. Власти поселка и Кировского района Махачкалы осматривали мост, обещали ремонт, но пока молчат", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Через месяц начнется учебный год, и родители беспокоятся о том, как их детям ходит по ветхому мосту, поделилась жительница Сулака Урият.

"Дорога в объезд есть через трассу, Скорая помощь для безопасности объезжает мост. Но тут больница и школа, приходится переходить мост. Еще вдоль моста проложен водовод и газопровод. Если мост развалится, останемся без воды и газа. Куда только не писали жалобы, результата нет", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мосту передвигаются пешеходы и легковой транспорт, так как больница и центр поселка, где находится основная инфраструктура, расположены на разных берегах реки. Через мост также проходят газопровод и водопровод, рассказал житель поселка Сулак Наби.

Он уточнил, что в Махачкалу и другую часть поселка есть дорога в объезд через федеральную трассу, но она находится в плохом состоянии. "Скорая помощь чаще дежурит в основной части поселка, и когда поступает вызов, то они едут через федеральную трассу в объезд моста, на это уходит от 30 до 50 минут", – сказал Наби корреспонденту "Кавказского узла".

Плохое состояние моста создает большие проблемы, отметил еще один местный житель Абас. "Приходится круг делать, объезжать. Или машину оставляю на этой стороне, иду пешком через мост", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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