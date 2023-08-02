Действия полиции на акции протеста в Батуми вызвали критику активистов и оппозиции

02 августа 2023, 20:43

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Министерство внутренних дел Грузии не смогло обеспечить свободу собрания и мешало мирному проведению акции в Батуми 31 июля в связи с приходом в порт круизного корабля с российскими туристами, заявили грузинские неправительственные организации. Оппозиция назвала действия полиции незаконными и призвала сотрудников ведомства не идти против народа.

Как писал "Кавказский узел", члены оппозиционных партий провели в порту Батуми акцию протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Активисты забросали яйцами и бутылками автобус с российскими туристами, прибывшими на лайнере. Полицейские задержали не менее 23 протестующих. Вечером 31 июля лайнер покинул порт Батуми. 1 августа суд принял решение отпустить участников акции протеста в порту Батуми до суда. Некоторые из задержанных пожаловались на применение силы со стороны силовиков.

Ряд грузинских неправительственных организаций выступили с совместным заявлением, в котором указали, что министерство внутренних дел Грузии не смогло обеспечить свободу собрания и мешало мирному проведению акции в Батуми 31 июля. "Общественный протест вызвало вхождение в порт Батуми круизного корабля. На этот раз полиция не защитила гарантированные Конституцией права на собрание и свободу выражения и помешала участникам мирной акции протеста. Полиция также использовала практику административных задержаний", - говорится в заявлении НПО от 2 августа,поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на право задержанных провести встречи со своими адвокатами, полиция не позволила сделать это, говорится в заявлении. Интересы большинства задержанных представляют десять НПО, подписавшиеся под заявлением, среди которых – "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Демократическая инициатива Грузии" и "Центр социальной справедливости". "1 августа на протяжении нескольких часов адвокатам не было известно о местонахождении подзащитных. Встретиться с подзащитными смогли вечером в изоляторах временного задержания разных городов страны – Зугдиди, Озургети, Сенаки и Самтредия", - сообщают НПО.

В совместном заявлении указано, что большинство задержанных указало на превышение силы полицейскими во время задержания и в заключении. По мнению авторов заявления, действующее законодательство об административных правонарушениях позволяет МВД использовать его в качестве "инструментов для репрессий" и незаконного ограничения прав. "Неприемлема практика незаконных административных задержаний", - говорится в совместном заявлении НПО.

Грузинская оппозиция также раскритиковала действия полицейских, указав на превышение силы и незаконные действия в отношении протестующих. "МВД, осуществляя насилие на акциях, хочет внедрить чувство безнаказанности среди полицейских, с этой целью на акции приходят их руководители и на своем примере демонстрируют незаконное отношение к протестующим", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из лидеров партии "Лело" Ираклия Купрадзе в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Не подчиняться незаконным требованиям своих руководителей и не идти против народа призвал полицейских депутат парламента, лидер "Движения Агмашенебели" Георгий Вашадзе. "Хочу сказать всем полицейским: отстранитесь от насилия и встаньте рядом с народом. Не выполняйте незаконные поручения", - сказал он в эфире телекомпании.

МВД стоит на страже порядка, защищая безопасность страны и ее граждан, а оппозиционеры выступают с аморальной критикой, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Алуда Гудушаури. "Критика перешла границы и аморальная критика в адрес полицейских в заявлениях некоторых политиков не останется без внимания для грузинского народа и для нас", - заявил он в эфире телекомпании.

<p">Батумский городской суд 2 августа перенес на несколько дней судебные процессы задержанных по ходатайству стороны защиты для сбора доказательств невиновности подсудимых. Суд вынес решение только в отношении одного задержанного, которому вынес словесное предупреждение, говорится в эфире телекомпании.

Двое задержанных, освобожденных на период сбора доказательств своей невиновности, сообщили о превышении силы полицейскими во время задержания. "Меня ударили после задержания, мне стало плохо и вызвали скорую помощь. Меня задержали за то, что кидал яйца в автобус, на котором передвигались пассажиры круизного корабля", - сказал один из задержанных.

Другой сообщил, что во время акции протеста он не совершал ничего противозаконного, когда к нему подошел человек в гражданской одежде и схватил за руку, в это время за другую руку его схватил полицейский. "Фактически меня незаконно задержали. Меня оскорбляли словесно и физически. Я им сказал, что я – офицер в отставке и просил обращаться со мной по-человечески", - заявил он в эфире телекомпании.

Напомним, 27 июля активисты партий "Лело" и "Единое национальное движение" также провели акцию протеста в порту Батуми из-за захода в него Astoria Grande с российскими туристами. Представители властей Грузии заявили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила 27 июля, что россияне, прибывшие в страну в круизе, нарушили закон об оккупации. Некоторые российские туристы в тот день заявили, что ничего не знают об оккупации. "Я ничего не знаю об оккупации, все для нас — Советский Союз, Россия — Советский Союз, сплоченный и сильный", — сказал один из туристов. "Мы не знаем про оккупацию, вы были нашей союзной республикой, Россия — не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", — заявил в эфире грузинского телеканала другой российский турист.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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