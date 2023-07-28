Переселенцы Ирганая пожаловались Мишустину на проволочки с выплатами

28 июля 2023, 08:10

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Жители Ирганая и других дагестанских сел пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на то, что чиновники не решают проблему с выплатой сельчанам компенсаций за затопленные земли и сады.

Как писал "Кавказский узел", в феврале стало известно, что правительство Дагестана направило в Минэкономразвития России пакет документов о выплатах компенсаций жителям сел, затопленных из-за ввода в действие Ирганайской ГЭС в 2008 году. Общая сумма выплат составляет около 9 миллиардов рублей, рассказала юрист Марина Агальцова.

Жители дагестанских сел, затопленных из-за ввода в эксплуатацию Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. 25 декабря 2022 года кассационный суд встал на сторону сельчан, обязав власти Дагестана выплатить им компенсации за затопленные земли и сады. Минэнерго Дагестана в декабре 2022 года направило все необходимые для выплат документы в региональное правительство, однако в федеральном бюджете на 2023 год выплаты сельчанам не учтены, рассказала Марина Агальцова.

Более 4,7 тысячи пострадавших подписали коллективную жалобу на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Они выразили возмущение тем, что представители властей отказывают в выплатах компенсаций, ссылаясь на то, что денег на это в бюджете нет и в ближайшие годы не будет, сообщил вечером 27 июля "Коммерсант".

После того, как в феврале правительство Дагестана направило бюджетную заявку в Минэкономразвития, министерство оповестило пострадавших, что бюджетные ассигнования на выплату компенсаций в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» не предусмотрены.

При этом в министерстве отметили, что готовы вернуться к вопросу финансирования после уточнения дагестанским правительством всех вопросов.

"Несмотря на постоянные попытки дагестанских органов обсудить с министерством спорные моменты, министерство вот уже три месяца работу по уточнению спорных моментов не ведет", - указали авторы обращения к премьер-министру.

Они отметили, что списки пострадавших безуспешно согласовываются уже 12 лет, а правительство Дагестана уже два года не может создать орган, уполномоченный заниматься списками (существовавший ранее отдел был упразднен в 2010 году). "Отсутствие органа ведет (по мнению Минэкономразвития) к невозможности утвердить списки. Мы смотрим на процесс согласования документов и видим, что творится настоящий бардак, когда взрослые люди не могут сесть, проговорить все замечания и вопросы, договориться, как их решить, и уже наконец решить… А мы страдаем уже 14 лет от этого", - цитирует жалобу издание.

В конце июня Минэкономразвития ответило на запрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова, что в представленных списках граждан отражены объекты недвижимости с годом постройки после 1977 года или без указания года постройки, что указывает на незаконность выделения находившихся под ними земельных участков. Федеральное министерство рекомендовало правительству "организовать соответствующую работу в республике" с учетом представленных замечаний, однако отчет о проделанной работе пока не поступил. «Отсутствие указанной информации создает высокие риски недостоверности представленных республикой списков граждан», - цитирует издание ответ министерства.

"В целом Москва дала более позитивный ответ, чем ранее, на мой запрос. В ответе на мой запрос акцент был сделан на то, что денег нет. Здесь — на то, что проблемы в списках. Но при этом Минэкономразвития никак не желает эти проблемы выяснять, не отвечает на звонки представителей межведомственной комиссии, которые эти списки и делали", - привело издание слова Марины Агальцовой, представляющей интересы пострадавших ирганайцев.

Напомним, строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 1980-х годах, а закончилось в 2008 году. После ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации.

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