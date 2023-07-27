Родные и адвокат Губада Ибадоглу заявили об отсутствии связи с ним

27 июля 2023, 13:33

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После перевода оппозиционного политика Губада Ибадоглу в Бакинский СИЗО-1 с ним не могут связаться ни родные, ни адвокат, сообщил брат арестованного. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу.

"Кавказский узел" писал, что 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он подозревается в изготовлении фальшивых денег и в связях с признанной в Турции террористической организацией FETO. Ибадоглу предъявили обвинение по статье об изготовлении поддельных денег организованной группой УК Азербайджана. Ибадоглу отверг версию следствия и заявил, что его преследуют по политическим мотивам по заказу руководства Азербайджана. В ходе обысков у Ибадоглу 26 июля силовики изъяли два системных блока и книгу мусульманского богослова.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Азербайджанские политики и правозащитники создали Комитет защиты прав Ибадоглу для сотрудничества с международными организациями и кампании общественного порицания властей за преследование оппозиционера. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

С 25 июля после перевода Ибадоглу в Бакинский СИЗО-1 с ним нет никакой связи, сообщил его брат Галиб Байрамов.

"С Губадом после перевода в Бакинский СИЗО-1 нет ни связи. С членами семьи он после задержания вообще не имел телефонной связи и свиданий. С адвокатом также связь прервалась после перевода его в Бакинский СИЗО-1 25 июля. Мы беспокоимся за него. Мы не знаем, передали ли ем лекарства, каково его самочувствие", - заявил Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила, что после перевода Ибадоглу в СИЗО с ним нет никакой связи.

"Вчера (26 июля) меня два часа продержали в СИЗО, но встречу так и не дали. Мне заявили, что должно быть разрешение следователя. Это необоснованное требование, потому что адвокат должен беспрепятственно встречаться с подзащитным", - сказала Садыгова, расценив недопуск ее к политику как нарушение прав ее подзащитного и своих прав как адвоката.

Садыгова подчеркнула, что будет добиваться встречи с Ибадоглу. При этом, она указала, что в ближайшие дни сможет увидеться с ним при рассмотрении апелляционной жалобы.

Адвокат сообщила, что жалоба на арест уже принята в производство Бакинского апелляционного суда. "Назначен уже и судейский состав под председательством Мирзали Аббасова, который будет рассматривать жалобу. Но дата разбирательства пока не назначена", - отметила она.

Послы Германии, Великобритании, США и Франции 27 июля выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти Азербайджана соблюдать права Ибадоглу.

В заявлении, опубликованном на аккаунтах послов в Twitter, указывается, что они внимательно отслеживают дело Ибадоглу. "Жизненно важно, чтобы Азербайджан защищал основные свободы и права своих граждан, в том числе доктора (экономических наук) Губада Ибадоглу, в соответствии с Конституцией страны и ее международными обязательствами. Мы призываем правительство Азербайджана обеспечить соблюдение прав доктора Губада Ибадоглу, в том числе доступ к лекарствам и законным юридическим процедурам", - говорится в заявлении послов.

В свою очередь, ЕС призвал срочно освободить Ибадоглу.

Европейский Союз внимательно отслеживает события, связанные с арестом известного ученого и активиста Губада Ибадоглу. Об этом в Twitter написала официальный представитель ЕС по международным отношениям и политике безопасности Набила Массрали.

"Мы призываем Азербайджан обеспечить ему доступ к медикаментам, срочно освободить его и уважать его права, в том числе право на надлежащую правовую процедуру", - заявила официальный представитель Европейского союза.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев по поводу заявления адвоката о недопуске к Ибадоглу, сославшись на отсутствие информации по данному вопросу. При этом в ведомстве отметили, что ограничений для адвокатов в свиданиях с подзащитными в учреждениях Пенитенциарной службы нет.