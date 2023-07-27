Губад Ибадоглу. Фото https://www.occrp.org

27 июля 2023, 13:33

Родные и адвокат Губада Ибадоглу заявили об отсутствии связи с ним

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После перевода оппозиционного политика Губада Ибадоглу в Бакинский СИЗО-1 с ним не могут связаться ни родные, ни адвокат, сообщил брат арестованного. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу.

"Кавказский узел" писал, что 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он подозревается в изготовлении фальшивых денег и в связях с признанной в Турции террористической организацией FETO. Ибадоглу предъявили обвинение по статье об изготовлении поддельных денег организованной группой УК Азербайджана. Ибадоглу отверг версию следствия и заявил, что его преследуют по политическим мотивам по заказу руководства Азербайджана. В ходе обысков у Ибадоглу 26 июля силовики изъяли два системных блока и книгу мусульманского богослова.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Азербайджанские политики и правозащитники создали Комитет защиты прав Ибадоглу для сотрудничества с международными организациями и кампании общественного порицания властей за преследование оппозиционера. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

С 25 июля после перевода Ибадоглу в Бакинский СИЗО-1 с ним нет никакой связи, сообщил его брат Галиб Байрамов.

"С Губадом после перевода в Бакинский СИЗО-1 нет ни связи. С членами семьи он после задержания вообще не имел телефонной связи и свиданий. С адвокатом также связь прервалась после перевода его в Бакинский СИЗО-1 25 июля. Мы беспокоимся за него. Мы не знаем, передали ли ем лекарства, каково его самочувствие", - заявил Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила, что после перевода Ибадоглу в СИЗО с ним нет никакой связи.

"Вчера (26 июля) меня два часа продержали в СИЗО, но встречу так и не дали. Мне заявили, что должно быть разрешение следователя. Это необоснованное требование, потому что адвокат должен беспрепятственно встречаться с подзащитным", - сказала Садыгова, расценив недопуск ее к политику как нарушение прав ее подзащитного и своих прав как адвоката.

Садыгова подчеркнула, что будет добиваться встречи с Ибадоглу. При этом, она указала, что в ближайшие дни сможет увидеться с ним при рассмотрении апелляционной жалобы.

Адвокат сообщила, что жалоба на арест уже принята в производство Бакинского апелляционного суда. "Назначен уже и судейский состав под председательством Мирзали Аббасова, который будет рассматривать жалобу. Но дата разбирательства пока не назначена", - отметила она.

Послы Германии, Великобритании, США и Франции 27 июля выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти Азербайджана соблюдать права Ибадоглу.

В заявлении, опубликованном на аккаунтах послов в Twitter, указывается, что они внимательно отслеживают дело Ибадоглу. "Жизненно важно, чтобы Азербайджан защищал основные свободы и права своих граждан, в том числе доктора (экономических наук) Губада Ибадоглу, в соответствии с Конституцией страны и ее международными обязательствами. Мы призываем правительство Азербайджана обеспечить соблюдение прав доктора Губада Ибадоглу, в том числе доступ к лекарствам и законным юридическим процедурам", - говорится в заявлении послов.

В свою очередь, ЕС призвал срочно освободить Ибадоглу.

Европейский Союз внимательно отслеживает события, связанные с арестом известного ученого и активиста Губада Ибадоглу. Об этом в Twitter написала официальный представитель ЕС по международным отношениям и политике безопасности Набила Массрали.

"Мы призываем Азербайджан обеспечить ему доступ к медикаментам, срочно освободить его и уважать его права, в том числе право на надлежащую правовую процедуру", - заявила официальный представитель Европейского союза.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев по поводу заявления адвоката о недопуске к Ибадоглу, сославшись на отсутствие информации по данному вопросу. При этом в ведомстве отметили, что ограничений для адвокатов в свиданиях с подзащитными в учреждениях Пенитенциарной службы нет.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Супруга Ибадоглу сообщила подробности жесткого задержания силовиками", "Силовики вменили азербайджанскому оппозиционеру фальшивомонетничество","Журналист и бывший военный в Азербайджане арестованы за критику Минобороны".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 июля 2023, 14:13

27 июля 2023, 13:56

27 июля 2023, 13:04

  • Оппозиция встретила протестом в Батуми судно с российскими туристами

    Активисты грузинских оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" провели сегодня в порту Батуми акцию протеста из-за захода в него круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Власти Грузии пояснили, что судно ходит под флагом Сейшельских островов, и что его заход в порт носит коммерческий характер.

27 июля 2023, 12:32

27 июля 2023, 11:36

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи