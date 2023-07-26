Силовики провели обыски у оппозиционера Ибадоглу

26 июля 2023, 16:07

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Два системных блока и книгу мусульманского богослова изъяли силовики в ходе обысков в квартире и на даче лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу, обвиненного в изготовлении фальшивых денег.

"Кавказский узел" писал, что 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу, у него в офисе прошел обыск. Он подозревается в изготовлении фальшивых денег и в связях с признанной в Турции террористической организацией FETO. Ибадоглу предъявили обвинение по статье об изготовлении поддельных денег организованной группой УК Азербайджана, предусматривающей от 8 до 12 лет лишения свободы. Ибадоглу отверг версию следствия и заявил, что его преследуют по политическим мотивам по заказу руководства Азербайджана.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Азербайджанские политики и правозащитники создали Комитет защиты прав Ибадоглу для сотрудничества с международными организациями и кампании общественного порицания властей за преследование оппозиционера. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Представители следствия провели сегодня обыски в квартире и на даче Ибадоглу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его брат Галиб Байрамов.

"Сначала сотрудники правоохранительных органов явились на квартиру моего брата в Ясамальском районе Баку, где он проживает со своей семьей. Обыск продолжался один час и пять минут. Были изъяты процессоры двух компьютеров взрослых детей моего брата, а также книга "Пророк Ислама" мусульманского богослова Мохаммеда Хамидуллаха, который проживал в США. Книга была официально издана в Азербайджане Управлением мусульман Кавказа", - сообщил Г.Байрамов.

По его словам, после обыска в квартире силовики направились на дачу Ибадоглу в бакинском пригороде Новханы. "На даче ничего "значимого для следствия" они не нашли", - рассказал Байрамов. Он отметил, что обыски проводились в отсутствие адвокатов.

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