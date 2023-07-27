Силовики сочли несанкционированным митингом видеообращение жителей Полтавской

27 июля 2023, 08:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На активиста из Полтавской Сергея Сальникова полицейские составили протокол за нарушение правил проведения митинга. Сальников пояснил, что речь идет о видеообращение станичников к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором они попросили его о помощи в борьбе против мусорного полигона.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июля жители Полтавской через посольство Белоруссии в Москве обратились к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой помочь им решить проблему с мусорной свалкой. Они записали видеообращение, в котором попросили Лукашенко донести до президента России Владимира Путина информацию об экологических проблемах, вызванных работой мусорного полигона.

В видеообращении к Лукашенко принял участие и активист Сергей Сальников. Он заявил, что чиновники не реагируют на обращения жителей Полтавской. Также активист напомнил, что президент Белоруссии принимал участие в переговорах во время мятежа Евгения Пригожина, и заявил, что жители Полтавской также как и бойцы ЧВК "Вагнер" готовы устроить марш. 24 июня бойцы "Вагнера" заняли территорию в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа, а также направились на Москву. Вечером 24 июня стало известно, что после переговоров Евгения Пригожина с Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

По словам активиста из станицы Полтавская Сергея Сальникова, 26 июля приблизительно с 12 до 17 часов вместе со своим онкобольным отцом, которого он вез после курса химотерапии из онкодиспансера в Краснодаре домой в станицу Полтавская, был задержан патрульными полицейскими на дороге в районе Елизаветенского поста, в 40 километрах от Краснодара. Как ему сказали постовые, он был задержан "по ориентировке". После часа пребывания с больным отцом на дороге, оба были доставлены в сопровождении двух полицейских автомобилей в Красноармейский отдел полиции.

Сальников отметил, что в полиции ему сказали, что его задержание связано с видеообращением к Лукашенко, и что Сальникову вменяется проведение несанкционированного митинга.

Он рассказал, что его отцу в Краснодаре делали химиотерапию и что врач отпустил его с условием, что домой отец Сальникова будет привезен в короткий срок, а по прибытии сразу же ляжет отдыхать. "Быстро не получилось. От Краснодара до Полтавской около 130 километров", – сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

На дороге произошло ДТП и полицейские проводили процедуры в рамках его оформления – замеряли тормозной путь и так далее. "Я им сказал, что моему отцу очень плохо, он онкобольной, везу его после химотерапии, но они сказали, что ничем помочь не могут, им сказали меня задержать. Отцу становилось все хуже. После моих требований, чтобы отцу оказали помощь или дали мне возможность отвезти его домой, они сказали, что могут только доставить нас обоих в отдел полиции Красноармейского района", – рассказал Сальников.

После того, как оба были доставлены в полицию, активист снова попросил разрешить ему отвезти отца домой. Ему это сделать не разрешили, но позже силовики согласились самостоятельно отвезти домой отца активиста.

Сальников добавил, что его не пугает то, что силовики составили на него протокол. "Нам деваться некуда. Или мы победим или погибнем под завалами мусора", – сказал он.

Житель Полтавской заявил, что не верит в справедливый суд и считает, что "приговор" ему уже вынесен заранее, независимо виновен он или нет.

Активист также добавил, что станичники создали общественную организацию "Зеленая станица", одним из соучредителей которой он является. Эта организация имеет свой благотворительный фонд, в который любой желающий может пожертвовать финансовую помощь. Деньги пойдут в том числе и на оплату штрафов, которые суды налагают на жителей Полтавской, участвующих в акциях протеста в рамках борьбы против мусорного полигона.

"Какую воду мы пьем? Даже колодцы люди закапывают. Там, где была чистая вода, сейчас идет черный фильтрат со свалки. Считаю, что мой отец заболел онкологией из-за мусорного полигона. И он не один такой в нашей станице. Уезжать нам некуда. Поэтому несмотря на репрессии со стороны властей, мы все равно будем продолжать борьбу", – подчеркнул Сальников.

Отец Сергея Сальникова тяжело заболел и в июне, он перенес две сложные операции на внутренние органы. Ему была назначена химиотерапия, которую проводят в Краснодаре, рассказала супруга Сальникова Лилия Сальникова.

"На 26 июля Сергей и его отец выехали рано утром в Краснодар. Я была все время с ними на связи. Отцу сделали "химию" и врач сказал, что надо везти его побыстрее домой, так как нужен постельный режим. Я очень сильно волновалась, так как по радио слышала, что на этой трассе сегодня было много аварий. Но вдруг после 12 часов они оба пропали со связи. Я испугалась и уже хотела бить тревогу после 15 часов, но вдруг увидела, что полиция привезла отца супруга, моего свекра", – пояснила Лилия Сальникова корреспонденту "Кавказского узла".

К 18 часам домой вернулся ее супруг. "У нас двое несовершеннолетних детей. Родители. Мы все живем вместе. Все были очень обеспокоены, взволнованы и сильно перенервничали", – пожаловалась Сальникова.

На Сергея Сальникова был составлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Предусматривает до 10 суток ареста, – прим. "Кавказского узла"). Затем он был доставлен в суд Красноармейского района, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дежурный отделения полиции по Красноармейскому району.

"Ввиду того что Сальников заявил ходатайство об участии в деле своего защитника, суд перенес судебное заседание на 27 июля, на 11 часов", – уточнила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница суда Красноармейского района.

За видеообращение к президенту Беларуси силовики могут придти и за другими активистами, считает лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. "Когда законы не работают или работают против людей, то можно ожидать всего", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что активисты из Полтавской готовятся к суду с требованием остановить деятельность людей, ответственных за работу мусорного полигона.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.