Президент Нагорного Карабаха прекратил сидячую забастовку

26 июля 2023, 18:36

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Акции протеста помогли привлечь внимание международных структур к блокаде Лачинского коридора и усилить давление на Азербайджан, заявил сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и сообщил о прекращении сидячей забастовки.

Как писал "Кавказский узел", президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил вечером 17 июля сидячую забастовку с требованием разблокировать Лачинский коридор. Он пообещал, что акция продлится неделю, а за ней последуют более жесткие шаги.

В Нагорном Карабахе и Армении проходят массовые акции протеста. Участники митинга в Ереване 25 июля призвали армянское общество консолидироваться перед лицом гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. После митинга около тысячи человек отправились шествием к воинскому пантеону "Ераблур", чтобы почтить память погибших за независимость Нагорного Карабаха. На митинге в Степанакерте, который прошел в тот же день, организаторы акции призвали объединиться "ради снятия блокады Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), ликвидации гуманитарной катастрофы и во имя уважения права народа Арцаха на самоопределение".

Араик Арутюнян сообщил сегодня, что решил прекратить забастовку. Он объяснил это тем, что в результате ряда действий, в том числе массовых акций и закрытых дискуссий "увеличилось международное давление на Азербайджан". Он отметил, что в ходе пресс-конференции 24 июля объявил Нагорный Карабах "зоной бедствия", что уже принесло свои результаты - так Армения направила в Нагорный Карабах большой объем гуманитарной помощи. Он призвал другие страны и международные организации, прежде всего профильные ведомства ООН, "оказать срочную гуманитарную помощь" Нагорному Карабаху.

Арутюнян прокомментировал встречу глав министерств иностранных дел Азербайджана Армении и России в Москве 25 июля, отметив, что результаты ее для непризнанной республики "неприемлемы". "В то же время мы с нетерпением ждем в ближайшие дни других встреч и событий, которые, надеемся, дадут ощутимые результаты в ликвидации этой катастрофической ситуации", - заявил президент Нагорного Карабаха на своей странице в соцсети Facebook*.

25 июля в Москве прошли переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России, на которых Сергей Лавров заявил о необходимости деблокады Лачинского коридора. Армянский министр возложил на Баку ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, а глава МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в политических манипуляциях.

Он призвал власти Армении "приложить максимум усилий, чтобы немедленно обратиться в Совет Безопасности ООН по выполнению постановления Международного Суда от 22 февраля и обеспечению безопасности народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла". Также Арутюнян обратился к жителям Армении и армянской диаспоре с призывом "последовательно усилить давление на основных игроков международного сообщества, особенно на постоянных членов правительств Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Великобритания и Китай), а также на ООН и Евросоюз" с требованием предпринять усилия для разблокировки Лачинского коридора.

"Учитывая, что моя забастовка, всенародное движение и все другие усилия уже дали определенные результаты в привлечении внимания международного сообщества и призывам к практическим действиям, я решил прекратить забастовку и продолжить свои усилия в режиме чрезвычайного положения", - заявил Арутюнян.

"Кавказский узел" также писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха.

15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и другие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, а с 25 июля власти решили полностью остановить работу общественного транспорта из-за нехватки топлива.

14 июля госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян объявил о начале всенародного движения по разблокировке коридора. В тот же день на площади Возрождения в Степанакерте и около аэропорта, где расположена база миротворцев, были установлены палатки, и началась "круглосуточная сидячая народная акция с требованиями разблокировать коридор". 15 июля активисты призвали соотечественников пройти мирным маршем к азербайджанскому КПП.

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