Жители Дагестана поспорили о резонансной фотосессии в музее

26 июля 2023, 07:14

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Фотосессия с девушкой на фоне панорамы "Штурм аула Ахульго" в махачкалинском музее необоснованно вызвала гневную реакцию в Дагестане, указали некоторые жители республики. Возмущения "борцов за нравственность" небеспочвенны, возразили другие.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля в соцсети "ВКонтакте" фотография с фотосессии, прошедшей в Дагестанском музее изобразительных искусств: девушка, одетая в джинсы и топик, снялась на фоне панорамы "Штурм аула Ахульго". Авторы комментариев сочли ее одежду недостаточно закрытой и потребовали наказать девушку, фотографа, а также сотрудников музея за безнравственную, по их мнению, фотосессию на фоне картины, посвященной истории Дагестана.

Эскизный вариант панорамы Франца Рубо "Штурм аула Ахульго", созданный в 1890 году, находится в собрании Дагестанского музея изобразительных искусств. Панорама выставлялась в Нижнем Новгороде, Севастополе и на Марсовом поле в Петрограде вплоть до революции 1917 года. В конце 2021 года внучка художника продала эскиз за 87,5 тысячи фунтов стерлингов (более 116 тысяч долларов), и он был доставлен в Дагестан.

В Дагестанском музее изобразительных искусств и в Минкультуры Дагестана от комментариев в связи с публикацией фото отказались, однако источник в Минкультуры на условиях анонимности сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что руководство министерства знакомо с ситуацией и видело публикации в соцсетях о фотосессии в музее.

"Это имело определенный резонанс. Насколько мне известно, были высказаны претензии в адрес руководства музея, допустившего подобный инцидент", - сказал сотрудник министерства.

Жительница Махачкалы Марьям не увидела в опубликованном фото повода для резонанса. "Я видела эту съемку. Ничего такого в ней нет. «Ценителей нравственности», видимо, возмутило только, что съемка происходила на фоне картины "Штурм аула Ахульго", - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

В свою очередь жительница Дагестана Сакинат выразила возмущение действиями участников фотосессии. "Это недопустимо, когда возле картины, изображающей подвиг народов Дагестана, устраивают полуголые фотосессии. Как это допустила директор музея, я не понимаю", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Сакинат.

Журналист Альберт Эседов высказал недоумение в связи с самим фактом фотосессии в музее. "Какое-то время назад у меня гостил мой товарищ из Москвы. В последний день пребывания в Махачкале мы решили сходить в музей изобразительных искусств. На входе в очередной зал интересуемся у смотрителя: а можно у вас фотографироваться и фотографировать экспонаты? Смотритель ответила категорическим "нет": нужно писать заявление на имя директора и только после его разрешения - пожалуйста, но ее сейчас нет на месте. Просьбы типа "у нас до вылета несколько часов, можно, мы незаметно?" тоже остались без положительного ответа. "У нас везде камеры", - сказала смотритель", - рассказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

Фотосессия на фоне панорамы «Штурм Ахульго» не нарушила законы, указала в своем телеграм-канале адвокат Фатима Абдулкарим. "С точки зрения закона не вижу противоречий действующему законодательству. Нет никаких основания для привлечения участвующих в фотосессии лиц к административной ответственности. С точки зрения этики считаю это небезопасным, неуместным и лишним поводом для гневных настроений в республике. Самое ужасное в этой ситуации - читать комментарии с призывами к насилию. Вот за это как раз предусмотрена уголовная ответственность. Один из видов наставления в исламе - сердцем и красивыми словами, которое большинство почему-то не использует", - написала Абдулкарим.

Блогер Булач Чанкалаев сообщил 24 июля, что встретился с человеком, который вел фото- и видеосъемку на фоне картины «Штурм Ахульго». "Он реально осознал свою ошибку и искренне сожалеет обо всем. Думаю, тема закрыта. Также обращаюсь и к другим фото-видеооператорам: пожалуйста, смотрите и знайте, что и как снимаете, чтоб потом не было каких-то нюансов. Думаю, и директорам музеев нужно взять под контроль, чтоб не вели всякие видеосъемки", - написал Чанкалаев в своем телеграм-канале.

На опубликованном видео с Чанкалаевым находится молодой человек, представившийся автором съемки. Его лицо на видео заштриховано. "Ничего плохого делать не было у меня намерения. Если задел чьи-то чувства, приношу извинения", - сказал мужчина.

Напомним, в Дагестане борцы за нравственность регулярно подвергают критике людей, поведение которых, по их мнению, является недопустимым. Так, 24 июня студенты колледжа в Махачкале представили показ мод, во время которого некоторые модели прошли по подиуму с религиозными символами. После этого борцы за нравственность потребовали в соцсети уволить руководство учебного заведения за оскорбление чувств верующих.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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