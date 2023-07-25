Активисты раскритиковали мэрию Махачкалы за непоследовательность

25 июля 2023, 23:59

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Мэрия Махачкалы объяснила работы на улице Коркмасова необходимостью замены высоковольтного кабеля, которую проводит компания "Россети Северный Кавказ". Замена коммуникаций должна была проводиться в период реконструкции улицы, уверены соучредитель движения "Город наш" Арсен Магомедов и политолог Альберт Эседов. Местные жители пожаловались на неудобства в связи с ремонтом на одной из центральных улиц города.

Как писал "Кавказский узел", на недавно благоустроенной улице Коркмасова в Махачкале вновь проводятся земляные работы, заявил соучредитель движения "Город наш" Арсен Магомедов, потребовав провести разбирательство. Некоторые пользователи Telegram поддержали недовольство ситуацией.

На земляные работы на улице Коркмасова Арсен Магомедов отреагировал в своем телеграм-канале. "Перерытие недавно благоустроенной улицы Коркмасова требует публичного разбирательства с выявлением виновных (если только это не форс-мажор) и созданием алгоритма/правила, как избегать в будущем подобных бессмысленных трат денег горожан. Надо сделать так, чтобы такое больше не повторялось, как минимум, без взыскания с виновных денежных средств за причиненный ущерб. Поступив так, городская власть увеличит доверие горожан к себе", - написал он 23 июля.

Земляные работы проводит компания "Россети Северный Кавказ", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Махачкалы. "В Махачкале участились случаи аварийного отключения энергоснабжения, причиной этого специалисты называют перегруженность инженерных сетей и неисправность объектов электросетевого хозяйства. Одна из проблемных локаций – центр города, который из-за неисправности высоковольтного силового кабеля, проложенного под землей, часто и надолго остается обесточенным. Единственное решение проблемы, по словам специалистов, – замена кабеля", – сообщил представитель мэрии. Он отметил, что по завершении работ дорожное покрытие будет восстановлено на всех участках. Сроки окончания ремонтных работ не озвучены.

Власти Махачкалы должны разработать систему, чтобы не допускать лишних трат денег горожан, уверен соучредитель движения "Город наш" Арсен Магомедов. "Я могу только предлагать какие-то варианты. В частности, предварительное уведомление мэрией всех сетевых компаний, что через какое-то время, допустим полгода, будет происходить асфальтирование этих улиц, с требованием произвести ремонт подземных коммуникаций заранее, запроектировать работы в бюджете. Уведомлять надо письменно, чтобы потом можно доказать: мы уведомили, а вы испортили, компенсируйте ущерб", – рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

За чей счет будет уложен новый асфальт, неизвестно, отметил он. "Я полагаю, что в конечном счете, за наш счет. Даже если работы оплатят сами Россети, то они наверняка их включат в тариф, который оплачиваем мы – горожане", – написал 23 июля в своем Telegram-канале городской активист.

Происходящее на улице Коркмасова в Махачкале можно назвать преступлением, отметил политолог и журналист Альберт Эседов. "Почему было асфальтирование без качественной замены коммуникаций в период реконструкции улицы, кто принимал работы на ней? Преступление, что дорожное полотно разворотили, чтобы что-то сделать с коммуникациями под асфальтом. Теперь еще один нацпроект будут привлекать и бесконечно осваивать бюджет на одной городской улице?" – возмутился Эседов.

Махачкалинка Аминат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ремонт на Коркмасова принес ей дополнительные неудобства.

"Я каждый день привожу детей в расположенную здесь школу №13. Ранее из-за реконструкции улицы и нелогичной дорожной разметки и так было трудно припарковаться. Сейчас вдоль идет траншея, приходится высаживать детей почти на середине улицы, они перепрыгивают через ямы", – говорит Аминат.

На работы на улице Коркмасова отреагировала также правозащитная организация "Монитор пациента и ЖКХ". "По улице Коркмасова нами уже поданы иски в связи с тем, что некоторые съезды с тротуара не соответствуют удобству горожан и закону", – говорится в сообщении в Telegram-канале организации от 22 июля.

Улица Коркмасова в Махачкале недоступна для колясочников из-за высоких бордюров и неудобных съездов. Проблему можно было бы решить на стадии досудебного соглашения, но городские власти оспаривают решения суда, который обязал их устранить нарушения, рассказали в июне активисты.

При реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале не учтены интересы людей, передвигающихся на инвалидных колясках, а из-за сужения проезжей части есть риск увеличения дорожных пробок в центре города, заявил в апреле 2022 года руководитель правозащитной организации "Монитор пациента и ЖКХ" Зияутдин Увайсов. 29 мая стало известно, что суд удовлетворил иск активистов, требовавших от властей Махачкалы сделать съезды с тротуаров на улице Коркмасова удобными для людей в инвалидных колясках.

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