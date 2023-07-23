Состояние улицы в центре Махачкалы возмутило горожан

23 июля 2023, 09:45

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На недавно благоустроенной улице Коркмасова в Махачкале вновь проводятся земляные работы, заявил соучредитель движения "Город наш" Арсен Магомедов, потребовав провести разбирательство. Некоторые пользователи Telegram поддержали недовольство ситуацией.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля юрист и соучредитель движения "Город наш" Арсен Магомедов провел в Махачкале лекцию о правилах землепользования и застройки, и ответил на вопросы зрителей о правилах строительства. Магомедов понятным языком объяснил юридические нюансы градостроительства, отметили зрители.

На земляные работы на улице Коркмасова Арсен Магомедов отреагировал сегодня в своем телеграм-канале. "Перерытие недавно благоустроенной ул. Коркмасова требует публичного разбирательства с выявлением виновных (если только это не форс-мажор) и созданием алгоритма/правила, как избегать в будущем подобных бессмысленных трат денег горожан. Надо сделать так, чтобы такое больше не повторялось, как минимум, без взыскания с виновных денежных средств за причиненный ущерб. Поступив так, городская власть увеличит доверие горожан к себе", - написал он.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, размещенным в телеграм-канале блогера Расула Асада "Спросите у Расула". Видео снято из салона автомобиля, на кадрах видны кучи земли перед перекрестком вдоль проезжей части. Мужчина, снявший видео, говорит за кадром, что недавно отремонтированную дорогу "заново всю распотрошили".

"Перекопали Коркмасова. Следующая на очереди площадь Ленина? Может, сквер им. Фазу Алиевой тоже раскопают? Ждём, когда прокуратура Дагестана наберется воздуха и назначит проверку по факту нарушения дорожного покрытия", - говорится в публикации блогера.

На ситуацию отреагировала также правозащитная организация "Монитор пациента и ЖКХ". "По ул. Коркмасова нами уже поданы иски в связи с тем, что некоторые съезды с тротуара не соответствуют удобству горожан и закону", - говорится в сообщении в телеграм-канале организации.

При реконструкции улицы Коркмасова не были учтены интересы людей, передвигающихся на инвалидных колясках, а из-за сужения проезжей части есть риск увеличения дорожных пробок в центре города, заявил в апреле 2022 года руководитель "Монитора пациента и ЖКХ" Зияутдин Увайсов. 29 мая стало известно, что суд удовлетворил иск активистов, требовавших от властей города сделать съезды с тротуаров на улице Коркмасова удобными для людей в инвалидных колясках. Городские власти оспаривают три соответствующих решения суда, при этом улица Коркмасова остается недоступной для колясочников, констатировали в июне активисты.

По состоянию на 09.40 мск, под публикациями Расула Асада и "Монитора пациента и ЖКХ" нет комментариев, под публикацией Арсена Магомедова размещено 16 комментариев.

Авторы некоторых из них поддержали недовольство активиста. "Происходящее вызывает просто огромное количество вопросов, а главное наказания виновных", - написал, в частности, Anvarbek Telekaev.

"Печально на самом деле", - высказался Руслан Мирзекеримов. "Весь город в таком состоянии, все видят только центр города", - заметил MMG 29.

"Такие проблемы возникают, когда не бывает последовательности технических работ. Лебедь, рак и щука", - поделился мнением Казбек. "К сожалению, при реконструкции Коркмасова деньги были съедены и подрядчики менялись, дошло до драки, хотели, чтоб подрядчик сделал за свой счет работы, которых нет в проекте", - написал Ops.

Пользователь Шамс счел ситуацию недостойной возмущения. "Ну выкопали, заменили свои сети водоканальщики, обратно закопали и заасфальтировали. В чем проблема и с чем связан массовый психоз?.. Скорее всего, они не всё заменили. А сейчас, спустя полтора года, снова какая-то течь, и никак по-другому, кроме как вскрывая дорожное полотно, этот вопрос не удалось бы решить. Уж лучше заменить трубу с течью, чем вода разрушит основание дороги и произойдет обвал дорожного покрытия в какой-то оживленный день", - написал он в своем комментарии.

Напомним, улица Коркмасова находится в центре Махачкалы. Планы мэрии сделать улицу "пешеходоориентированной" не соответствуют интересам горожан, а сами работы ведутся крайне медленно, прокомментировали в ноябре 2021 года местные жители призывы прекратить критику реконструкции улицы.

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