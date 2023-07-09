Лекция юриста об управлении городом привлекла внимание махачкалинцев

09 июля 2023, 02:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Соучредитель движения "Город наш" Арсен Магомедов провел в Махачкале лекцию, посвященную правилам землепользования и застройки, и ответил на вопросы зрителей о правилах строительства. Лекция является первое в цикле, посвященном управлению городом и участию жителей в нем. Магомедов понятным языков объяснил юридические нюансы градостроительства, отметили зрители.

8 июля на площадке "Точка кипения ДГУ" прошла первая публичная лекция из цикла "Управление своим городом". Ее провел юрист, соучредитель движения «Город наш» Арсен Магомедов. На лекции присутствовали 25 человек. Вход на лекцию был свободным, передает корреспондент "Кавказского узла".

На первой лекции Магомедов объяснил присутствующим правила землепользования и застройки, а также разъяснил, как, используя публичные данные, обезопасить себя при покупке земельного участка или дома.

В начале лекции Магомедов пояснил, что сегодняшняя лекция - первая из цикла, призванного научить горожан управлять своим городом. Самым базовым вопросом в перечне ключевых вопросов юрист назвал вопрос застройки города. Поэтому, по его словам, первая тема лекции и определена для обсуждения правил землепользования и застройки. В начале своей лекции Магомедов рассказал, откуда именно возникли эти правила.

Затем лектор рассказал о различных категориях городских земель и указал, какое строительство возможно на каждой из них. Также активист описал механизмы изменения категории земли и процедуры, которые сопровождают это изменение.

Зрители задали вопросы, касающиеся обсуждаемой темы, и рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться в данной сфере. После этого состоялась дискуссия между Магомедовым и модератором мероприятия Расулом Кадиевым.

Комментируя лекцию, Арсен Магомедов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что первая лекция проводить "в формате ликбеза", без сложных юридических терминов. Цель лекции - сформировать у слушателя понимание, как устроен город, от чего зависят многие строительные вопросы.

По словам Магомедова, такие элементарные знания помогут горожанину уберечься от незаконных действий, связанных со строительством. «Они могут страдать от незаконной застройки, они могут терять деньги при покупке жилья или участка в каком-то районе», - сказал он.

Магомедов уточнил, что это не просто юридические особенности, а принципиальные вопросы построения города. «Это концептуальные, принципиальные вопросы построения города. Они объясняют логику в целом - как выстраивается город, кто это определяет, по каким критериям и параметрам», - отметил юрист.

По его словам, в ближайшее время администрация Махачкалы планирует изменить правила землепользования и застройки города, и эти изменения в первую очередь коснутся тех жителей, которые допустили ошибки при зонировании своих участков. «Для них самое главное - исправить эти ошибки. Это в первую очередь их касается», - отметил Магомедов.

К примеру, по его словам, если чей-то участок с домовладением по правилам землепользования и застройки отнесен к определенной категории, то при изменении правил землепользования у них есть шанс поменять категорию. «Например, если их участок отнесен к зоне парков, дорог, многоэтажного строительства, и они на нем не могут оформить документы на частное строительство на свой дом, потому что зона не та. Или же бизнес, который не может узаконить свой объект, потому что он также находится не в той зоне», - сказал Магомедов.

Журналист Идрис Юсупов, присутствовавший на лекции, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что лекция Магомедова полезна для тех жителей Махачкалы, которые планируют построить свой дом или провести реконструкцию жилья.

«Он рассказал, как этот план землепользования и застройки соотносится с генеральным планом. Показал наглядные примеры, что надо делать, если та или иная территория попала в определенную зону застройки», - рассказал Юсупов.

Также журналист отметил, что после выступления Магомедова слушатели активно задавали вопросы и эти вопросы и ситуации, которые они разбирали, продемонстрировали, что проблема, затронутая на лекции, очень серьезная и глубокая. «Даже на эту тему была определенная дискуссия между лектором и модератором», - отметил Юсупов.

По его словам, Расул Кадиев, который выступал модератором мероприятия, в дискуссии с Магомедовым указал, что ситуация с формированием правил землепользования и застройки и генерального плана не настолько хорошо отрегулирована и что у этих правил «очень много проблемных мест». «На самом деле, если взять очень глубоко, то в этой теме (в теме ПЗЗ – прим. «Кавказского узла») есть большие подводные камни на уровне городской администрации Махачкалы и на уровне правительства республики», - сказал Юсупов.

Журналист рассказал, что лекция Магомедова была очень доступной и полезной. При этом Юсупов считает, что важно продолжить цикл лекций и затронуть другие темы по управлению городом. «Лекция получилась очень интересной и содержательной. Она показала, что такие лекции в открытом формате интересны, и на следующей лекции слушателей может быть даже больше», - полагает он.

Махачкалинец Ислам пришел на лекцию Арсена Магомедова по рекомендации друзей. Он рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что далек «от темы правил землепользования и застройки», однако после того, как он узнал, что лекцию дает Арсен Магомедов, решил прийти. «Понятно, что есть какие-то категории земель, но эти знания для тех, кто хочет что-то купить, а не для всех жителей города. Но на каком участке стоит мой дом и что там делать разрешено - я сразу после лекции проверил», - пояснил Ислам.

По его словам, Магомедов смог простому человеку без юридического образования объяснить важность правил землепользования и застройки и выразил надежду, что это будет не последняя лекция.

Житель Дагестана Магомед сказал корреспонденту "Кавказского узла", что лекция Арсена Магомедова очень значима для жителей города, но только проведением открытых лекций сформировать ответственное отношение к городу у жителей невозможно. «Общественное сознание, конечно, такими лекциями не изменить. Для этого необходимо более широкое и практическое вовлечение широких масс», - считает он.

По словам Магомеда, ему лично лекция Магомедова дала понять, как формируются правила застройки города. «Лично мне эта лекция дала понимание того, как формируется правила землепользования и застройки и возможно ли влиять на это жителям», - рассказал Магомед

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.