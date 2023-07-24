Санитарка арестована по делу об истязаниях пациента в Махачкале

24 июля 2023, 17:25

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Суд отправил на два месяца под стражу санитарку, подозреваемую по уголовному делу об истязаниях пациента психоневрологического диспансера в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела об истязании пациента психоневрологического диспансера в Махачкале, Дело возбуждено по части 2 статьи 117 УК РФ, которая предусматривает до семи лет лишения свободы, силовики задержали подозреваемую санитарку.

20 июля Минздрав и прокуратура Дагестана сообщили о проверках видео, на котором одна сотрудница Республиканского психоневрологического диспансера издевается над пациентом, а вторая снимает происходящее и смеялась. Минздрав в тот же день отчитался об увольнении сотрудниц и взысканиях должностным лицам диспансера, а глава Дагестана Сергей Меликов потребовал показательно наказать бывших санитарок.

Суд в Махачкале постановил арестовать на два месяца санитарку республиканского психоневрологического диспансера, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Советский суд Махачкалы избрал меру пресечения на два месяца в отношении санитарки республиканского психоневрологического диспансера, подозреваемой по делу о жестоком обращении с пациентом. В настоящее время подозреваемая вину признала и раскаялась в содеянном", - приводит сегодня ее слова ТАСС.

Напомним, издевательства над пациентом нарушают положения закона "О психиатрической помощи", однако такие случаи нечасто становятся достоянием гласности, отметил юрист Магомед Гаджиев. Он предположил, что в ходе расследования могут стать известными и другие подобные инциденты.

Представители больного имеют право от его имени требовать компенсацию от медучреждения, сообщил ранее "Кавказскому узлу" руководитель правозащитной организации "Монитор пациента и ЖКХ" Зияутдин Увайсов.

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