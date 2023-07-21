Истязания пациента в Махачкале напомнили о проблеме закрытости психдиспансеров

21 июля 2023, 18:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Санитарка, издевавшаяся над пациентом в Махачкале, задержана, отчиталось следствие. Заснятые на видео действия медперсонала нарушают положения закона "О психиатрической помощи", однако не часто становятся достоянием гласности, отметил юрист Магомед Гаджиев. Он предположил, что в ходе расследования могут всплыть и другие подобные случаи.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав и прокуратура Дагестана 20 июля приступили к проверкам после появления в соцсети видео, на котором сотрудница Республиканского психоневрологического диспансера подвергала издевательствам пациента, а вторая снимала происходящее и смеялась. Минздрав Дагестана в тот же день отчитался об увольнении сотрудниц и взысканиях должностным лицам учреждения, а глава Дагестана Сергей Меликов потребовал показательно наказать бывших сотрудниц диспансера. Следком России отчитался о возбуждении уголовного дела по статье об истязании (часть 2 статьи 117 УК РФ предусматривает от трех до семи лет лишения свободы), глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Подозреваемая в истязании пациента в Республиканском психоневрологическом диспансере задержана. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану в своем Telegram-канале.

Пребывание больных в психиатрическом стационаре регулируется законом Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Магомед Гаджиев.

"Руководство психиатрической клиники полностью несет ответственность за пациента. В случае любого инцидента должна проводиться проверка. Данный факт издевательств над больным человеком надо рассматривать как ЧП. Думаю, реакция правоохранителей достаточно аргументирована. Не удивлюсь, что в ходе расследования выявятся и другие подобные факты. Такие случаи не часто становятся достоянием гласности, в данном случае повезло, что видеозапись появилась в соцсети", - считает юрист.

"Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства", - говорится в части 2 статьи 5 закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".

Ранее в "Монитор пациента" не поступали жалобы на работу Республиканского психоневрологического диспансера, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель этой общественной организации Зияутдин Увайсов. "Представители больного от его имени имеют право требовать компенсацию от медучреждения. Они могут обратиться в нашу организацию, где им помогут бесплатно", - сказал Увайсов.

Применение физической силы в отношении пациентов является неприемлемым, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" бывшая врач, работавшая в одном из психиатрических стационаров. "К особо буйным больным могут применяться смирительные рубашки или успокоительные лекарственные препараты. Но издевательства и истязания без повода недопустимы. Насколько можно судить по распространенному видео со случаем в Махачкале, пациент не представлял большой угрозы", - рассказала врач.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.