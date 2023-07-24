24 июля 2023, 09:53

Более 600 машин ожидают проезда через Крымский мост

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Около 650 машин скопились в очередях с обеих сторон Крымского моста, сообщили власти Крыма.

С обеих сторон Крымского моста образовались очереди из автомобилей. 

В очереди на проезд по мосту с двух сторон находятся около 650 машин. Со стороны Тамани время ожидания составляет около двух часов, передало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на власти Крыма.

Движение по Крымскому мосту сегодня приостанавливалось, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В другой публикации он рассказал, что сегодня над Крымом были сбиты системой ПВО, а также подавлены средствами радиоэлектронный борьбы 11 беспилотников. Обломки беспилотников повредили частный дом в Кировском районе, а также попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками, Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте. В результате атаки на мост погибла семейная пара из Белгородской области.

Атака надводных дронов на Крымский мост стала возможной, поскольку существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Эта атака стало второй по счету с начала специальной военной операции на Украине. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение по нему возобновилось.

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Примечание:

"Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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