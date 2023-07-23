Освобождены задержанные в Ванадзоре участники акции в поддержку Карабаха

23 июля 2023, 12:40

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Полицейские освободили трех членов движения "Голос молодежи", задержанных в Ванадзоре на акции солидарности с Нагорным Карабахом.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля активисты в Ереване провели акцию протеста у офиса ООН и у представительства ЕС в Ереване, требуя открыть Лачинский коридор и обеспечить доставку гуманитарных грузов в непризнанную республику. 21 июля вечером на митинг и шествие в поддержку карабахцев в Ереване вышло более тысячи человек. Организаторы акции обвинили власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.

Три члена движения "Голос молодежи", задержанные 22 июля в Ванадзоре после акции с флагом Нагорного Карабаха, освобождены из полиции, сообщило движение. "Наши соратники уже на свободе", - приводит сегодня сообщение движения Armenia Today.

Вечером 22 июля во время музыкального фестиваля в Ванадзоре молодой человек выбежал на сцену с флагом Нагорного Карабаха. Позднее учредитель «Голоса молодежи» Ованнес Арутюнян сообщил, что акцию провел участник движения Арег Гаспарян. По информации Арутюняна, Гаспарян и еще два члена движения были задержаны сотрудниками полиции, пишет издание.

Видеозапись инцидента размещена 22 июля в YouTube-канале издания News.am. На кадрах видно, как на сцену выходит мужчина и разворачивает флаг Нагорного Карабаха. Зрители встречают его возгласами и начинают скандировать: "Арцах!" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). Момент задержания на опубликованной видеозаписи не виден.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска.

Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попытками Красного Креста провезти контрабандные товары. В Международном комитете Красного Креста заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля участники акции протеста в Степанакерте призвали международное сообщество отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха. Они также обратились к Красному Кресту и миротворцам с требованием принять меры для разблокировки Лачинского коридора.

14 июля госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян объявил о начале всенародного движения по разблокировке коридора. В тот же день на площади Возрождения в Степанакерте и около аэропорта, где расположена база миротворцев, были установлены палатки, и началась "круглосуточная сидячая народная акция с требованиями разблокировать коридор". 15 июля активисты призвали соотечественников пройти мирным маршем к азербайджанскому КПП.

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