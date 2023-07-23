Продлен арест обвиняемым в покушении на депутата Мустафу

23 июля 2023, 10:43

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Суд в Баку по ходатайству следователя продлил срок ареста четырем обвиняемым в покушении на депутата парламента Фазиля Мустафу.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля были задержаны четверо подозреваемых в покушении на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу, а на следующий день - еще двое подозреваемых. Организатор нападения, по версии силовиков, был завербован спецслужбами Ирана.

28 марта в Баку нападавший несколько раз выстрелил в Фазиля Мустафу. Депутат был ранен и доставлен в больницу. 29 марта Служба госбезопасности (СГБ) квалифицировала нападение на Мустафу как теракт.

Сабаильский райсуд Баку удовлетворил ходатайства следователя СГБ о продлении ареста обвиняемых по делу о покушении на Фазиля Мустафу. Их арест продлен на четыре месяца, сообщает АПА.

Ранее, 4 апреля, суд отправил под стражу четырех обвиняемых – религиозных активистов. В отношении трех из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца, еще одного - на три месяца, пишет на своем сайте Meydan TV.

Напомним, уголовное дело расследуется по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его службы или политической деятельности либо из мести за такую деятельность) и 228.2.1 (незаконный оборот оружия по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям партию "Великое созидание" и является единственным ее депутатом. Мустафа - член азербайджано-иранской межпарламентской группы дружбы, в этом качестве он комментировал "Кавказскому узлу" перспективы взаимоотношений двух стран на фоне возникшей напряженности.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

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