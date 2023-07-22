Уголовное дело возбуждено против жителя Кабардино-Балкарии за сожжение Корана

22 июля 2023, 02:56

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Житель поселка Чегем Второй Алан Борсов, который сжег несколько экземпляров Корана в мечети, обвинен в умышленном причинении вреда имуществу путем поджога, он находится под домашним арестом.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля анонимный телеграм-канал Baza обнародовал видео сожжения нескольких экземпляров Корана. По данным канала, житель Кабардино-Балкарии в ночь на 2 июля проник в мечеть в поселке Чегем Второй, собрал несколько экземпляров Корана, облил их бензином и поджег, а полицейским сообщил, что сделать это ему посоветовали "голоса в голове". Мужчина был задержан в тот же день.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя селения Чегем Второй Алана Борсова, который обвиняется в умышленном причинении вреда имуществу путем поджога (статья 167 Уголовного кодекса Российской Федерации) после того, как 2 июля он сжег несколько экземпляров Корана в местной мечети, пишет 21 июля "Коммерсант".

Сейчас Борсов находится под домашним арестом, назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, которая должна установить, был ли он во вменяемом состоянии в момент поджога книг, пишут "Кавказ.Реалии"*.

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