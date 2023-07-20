Суд встал на сторону пациента в споре с врачами в Нальчике

20 июля 2023, 13:23

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Суд обязал поликлинику в Нальчике выдавать жизненно важные препараты Даниле Ткаченко, который пожаловался на бездействие врачей.

Житель Нальчика Данила Ткаченко обратился в суд с иском к Минздраву Кабардино-Балкарии и поликлинике № 1 Нальчика. Он пожаловался на то, что ему не выдают жизненно важные лекарственные препараты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления Межрегиональной общественной организации "Монитор пациента" в Кабардино-Балкарии, юрист Ибрагим Султыгов, который представлял интересы Данилы Ткаченко в суде.

Как следует из искового заявления, Данила Ткаченко страдает эпилепсией тяжелой формы, имеет инвалидность и право на бесплатное лекарственное обеспечение. Ему были назначены жизненно важные для него препараты, которые входят в перечень льготных и должны предоставляться 6есплатно. Однако он препараты не получил, а вынужден был покупать их.

В конце декабря 2022 года Ткаченко направил жалобы в адрес поликлиники №1 Нальчика, Минздрава КБР, отделения Росздравнадзора и филиала ООО «Капитал медицинское страхование».

Росздравнадзор сообщил в своем ответе, что факты, изложенные в сообщении, подтвердились частично. Ведомство установило, что рецепты на лекарственные препараты не выписывались, больной их не получал, что нарушило его права на охрану здоровья и на бесплатную медицинскую помощь в гарантированном объеме, предусмотренном Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Поликлинике №1 Нальчика была направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Поликлиника и Минздрав республики на письменные обращения истца в нарушение закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" не ответили, после чего Данила Ткаченко обратился в суд.

В своем иске он указал, что поликлиника не рассматривает на врачебной комиссии вопрос о назначении ему необходимых препаратов и не выписывает льготные рецепты, а Министерство здравоохранения не обеспечило его лекарственными препаратами и "не организовало надлежащую работу подведомственных ему медицинских организаций и учреждений".

Ткаченко просил признать незаконным бездействие поликлиники и Минздрава и обязать их исправить ситуацию. Он также просил взыскать с каждого из ответчиков по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд признал незаконным бездействие только поликлиники №1, в остальной части иска отказал, сообщил Ибрагим Султыгов, получивший 19 июля решение суда.

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