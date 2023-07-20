Пострадавшая при атаке на Крымский мост девочка доставлена в Москву

20 июля 2023, 10:36

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Врачи доставили в Москву на лечение девочку, родители которой погибли, а сама она была ранена в результате взрыва на Крымском мосту.

Как писал "Кавказский узел", Крымский мост был атакован в 03.05 мск 17 июля двумя украинскими надводными беспилотниками, заявил Национальный антитеррористический комитет. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения.

Девочка, пострадавшая при взрыве на Крымском мосту, перевезена на лечение в Москву. Она хорошо перенесла дорогу, пишет сегодня со ссылкой на помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова телеграм-канал ТАСС.

В результате атаки беспилотников один пролет Крымского моста был разрушен, еще один поврежден, движение по мосту будет полностью восстановлено к 1 ноября, сообщил 17 июля вице-премьер Марат Хуснуллин. Атака надводных дронов на Крымский мост стала возможной, поскольку существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, указали 17 июля опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Ранее взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв терактом, а ФСБ назвала организатором теракта главу украинской военной разведки. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.