Активистки в Ереване потребовали от ООН обеспечить поставку продуктов в Нагорный Карабах

19 июля 2023, 19:39

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Организация Объединенных наций должна запустить продовольственную программу, чтобы обеспечить продуктами жителей Нагорного Карабаха, заявили участницы акции протеста у офиса ООН в Ереване. ООН не предпринимает шагов по разрешению гуманитарного кризиса из-за пассивности властей Армении, предположили они.

"Кавказский узел" писал, что 17 июля участники акции протеста у российского посольства в Ереване потребовали от Москвы обеспечить снятие блокады Нагорного Карабаха. 18 июля протестную акцию перед посольствами Франции и США в Ереване провели активисты, которые потребовали ввести санкции в отношении Азербайджана и разблокировать Нагорный Карабах.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Активисты проводят голодовку перед офисом ООН в Ереване с требованием задействовать свою продовольственную программу (UNWFP) для доставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. По словам инициатора акции Ануш Седракян, участники акции ежедневно меняются. Он отметила, что желающих присоединиться к голодовке много, и список постоянно обновляется. На этот момент в списке желающих 14 женщин. "Мы решили, что будем заменять друг друга и по два человека будут проводить акцию перед Офисом ООН в Ереване. Пока вопрос оказания помощи Арцаху не решен, мы должны обеспечить долгосрочную и ежедневную акцию, чтобы получить какой-то результат", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Седракян. По ее словам, она предупредила сотрудников ООН, что если не будет результатов, активисты перейдут на сухую голодовку.

Седракян отметила, что сейчас очень важны протесты перед разными организациями, в том числе, перед правительством Армении, с требованием принять очень спешные и срочные меры, так как Нагорный Карабах переживает гуманитарный кризис.

По ее словам, вопрос необходимо решать, невзирая на "политические разногласия. "Мы требуем, чтобы провели разграничение между гуманитарным кризисом и политическими хитросплетениями", - отметила Седракян.

Седракян добавила, что в первый день акции, 17 июля, она принимала участие в голодовке и сотрудники Офиса ООН вышли к ним, общались. "У них очевидное сочувствие, но говорят, что программу не могут задействовать по нескольким причинам". По ее мнению, одной из таких причин является отсутствие действий со стороны армянского правительства. "Депутаты в отпуск ушли, институциональная оппозиция тоже куда-то спряталась", - отметила организатор акции.

Она подчеркнула, что участники акции не хотят оставаться безучастными к судьбе жителей Нагорного Карабаха.

По ее словам, ведутся переговоры с диаспорой и не исключается, что эту инициативу подхватят армяне в других странах мира. "Люди очень хорошо реагируют, подготовительные работы ведутся в Испании и во Франции", - сказала она.

К голодовке сегодня присоединилась уроженка Нагорного Карабаха Лара Севумян, все ее родственники находятся в блокаде. По ее словам, каждый день она на связи со своими близкими, которые рассказывают об усугубляющейся ситуации в Карабахе - невозможности купить продукты, длинных очередях за хлебом из-за того, что нет бензина, чтобы пекарни развозили продукцию по магазинам. "У меня маленький ребенок, и я прекрасно понимаю, насколько это жестоко и невыносимо видеть, как твой ребенок недоедает или вообще голодает, как беременные женщины не получают необходимые витамины", - сказала Севумян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, активистки проводят перед офисом ООН в Ереване, так как в обязанности этой международной структуры входит оказание помощи в подобных случаях. "В данном конкретном случае у нас именно это требование, чтобы ООН в рамках своей продовольственной программы отправила гуманитарную помощь в Арцах", - сказала Севумян.

Сегодня вместе с Ларой Севумян к голодовке присоединились Манушак Газарян и поэтесса Сусанна Газарян. Свою однодневную голодовку они начали в 8.00 (7.00 мск) и завершат в 20.00 (19.00 мск). По словам Севумян, сегодня к ним не подходили сотрудники офиса ООН в Ереване, однако 18 июля они беседовали с протестующими.

С призывом задействовать Всемирную продовольственную программу в Нагорном Карабахе выступила и художница, учредитель галереи "Саргиса Мурадяна" Заруи Мурадян. По ее словам, вместе с этнографом Грануш Харатян еще 30 декабря 2022 года она направила письмо в МИД Армении с просьбой официально обратиться в ООН для оказания гуманитарной помощи Нагорному Карабаху. 23 декабря в Офис ООН было передано письмо на тот период госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна с призывом задействовать World Food Programme. Мурадян отметила, что по ее данным, ООН ожидает официального обращения армянского правительства.

Мурадян и сегодня направила письмо в МИД Армении, с требованием официально от имении правительства Армении обратиться в ООН для задействования продовольственной программы в Нагорном Карабахе. "Для ООН не должны существовать никакие границы. Есть много прецедентов, когда Продовольственная программа ООН работала в регионах, где были и военные действия, и геноцид, например, в Руанде, Судане (Дарфур), Ираке. Все эти разговоры о закрытой дороге, о границах, просто отговорки. Если нет возможности доставить по суше, ООН доставляет по воздуху", - отметила Заруи Мурадян.

Мурадян предположила, что ООН может быть не заинтересована в организации поставок продуктов в Нагорный Карабах, учитывая экономическую ситуацию, в частности,поставки газа из Азербайджана в Европу.

Перед офисом ООН инициативная группа "Бацум" (Открытие) начала сбор продуктов для жителей Нагорного Карабаха. Организаторы акции сообщили, что они планируют передать собранные продукты ООН для доставки в Нагорный Карабах.

Ситуация в Нагорном Карабахе с каждым днем ухудшается, в магазинах уже ничего не найти, рассказала 18 июля корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Светлана Даниелян. По ее словам на оставшиеся продукты сильно выросли цены. Хлеб можно купить только в пекарнях, да и то, отстояв очередь. "Я купила один арбуз и три помидора и за это заплатила 5 тысяч драмов (почти 13 долларов). Где еще в мире есть такие цены? Да и не все могут такое позволить сейчас, хотя бы раз в несколько дней с учетом того, что большая часть населения уже безработные", - отметила Даниелян.

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