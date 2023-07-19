Десятки снарядов найдены в жилом квартале Сумгаита

19 июля 2023, 12:30

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Саперы вывезли несколько десятков артиллерийских снарядов и боеприпасы с территории жилого квартала в Сумгаите, сообщили в МЧС. Раньше на этом месте находилась войсковая часть, рассказал представитель местных властей.

Информация об обнаружении боеприпасов на территории жилого массива «Кимьячылар» («Химики») в Сумгаите поступила на горячую линию МЧС Азербайджана 18 июля, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник ведомства.

По его словам, на место незамедлительно выехала группа саперов Службы спасения особого риска МЧС. "В ходе осмотра территории было обнаружено девять единиц 30-мм осколочно-фугасных зенитных артиллерийских снарядов, 12 единиц 30-мм бронебойных зенитных артиллерийских снарядов, 59 единиц 23-мм бронебойных зенитных артиллерийских снарядов, 22 взрывателя М-12, девять взрывателей V-429, 13 взрывателей Т-90 и пять взрывателей боеприпасов. Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания", - рассказал сотрудник МЧС, не уточнив, как появились боеприпасы и снаряды в жилом квартале.

На территории, где располагается жилой массив «Кимьячылар», в советское время находилась крупная войсковая часть, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" источник в муниципалитете Сумгаита, попросивший не указывать его имя.

"Когда войсковая часть ликвидировалась, снаряды, вооружения, технику вывезли. Но, вероятно, по недосмотру что-то складированное в отдельном месте осталось. Видимо, при строительстве их также не обнаружили", - сказал он.

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