Нальчанин оштрафован за призывы к терроризму

18 июля 2023, 14:50

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Суд приговорил жителя Нальчика к штрафу в 400 тысяч рублей, признав призывами к терроризму его публикации в соцсети.

Суд признал 31-летнего жителя Нальчика виновным в призывах к терроризму (часть 2 ст. 205.2 УК РФ) и экстремистской деятельности (часть 2 ст. 280 УК РФ), сообщило сегодня УФСБ по Кабардино-Балкарии.

"Установлено, что он распространял в одной из социальных сетей материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Нальчанин приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей, также ему на 2,5 года запрещено заниматься администрированием сайтов, пишет агентство.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы, часть 2 статьи 280 УК РФ – до пяти лет лишения свободы.

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