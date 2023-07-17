Активист Мухаррем Акперов арестован в Баку

17 июля 2023, 00:03

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В Азербайджане в административном порядке на 30 суток арестован активист Мухаррем Акперов. Он признан виновным в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. Однако активисты считают, что их товарища преследуют по сфабрикованному делу из-за резкой критики политики властей в отношении жителей Союдлу, выдвинувших экологические требования.

Как писал "Кавказский узел", проверки не выявили воздействия рудника в Союдлу на окружающую среду и здоровье людей, однако из-за нарушений его деятельность будет приостановлена, сообщил министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев 11 июля. Заявления министра вызваны критикой со стороны президента, предположила местная активистка Сурая Алиева. 13 июля правительство Азербайджана временно приостановило деятельность золоторудного предприятия в селе Союдлу Гядабейского района из-за возможности его негативного воздействия на природу. Решение о возобновлении работы предприятия будет принято после проведения оценки международной компанией, привлеченной властями. Представитель общественной коалиции по прозрачности в добывающей отрасли заявил о необходимости привлечения к мониторингу и оценке независимых экспертов.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Акции протеста жителей села привели к арестам, травмам, проверкам и к закрытию рудника. Как развивались события вокруг мятежного золоторудного предприятия рассказано в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Активист Мухаррем Акперов был задержан 15 июля близ своего дома в городе Хырдалан (расположен в 15 км. севернее Баку), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член движения «Демократия 1918» Афияддин Мамедов.

«Магеррам является студентом Ближневосточного технического университета в Анкаре. В Азербайджан он приехал на каникулы. В Турции он вступил в члены платформы «Голос революции» при турецкой Социалистической партии трудящихся. Три дня назад он поделился в соцсети постом, посвященном событиям Союдлу, в которой жестко раскритиковал власти за политику в отношении жителей этого села, страдающих от деятельности золотого рудника, отравляющего природу. В субботу (15 июля) его задержали лица в штатском и увезли в главное управление полиции города Баку. При этом семье Мухаррема никакой информации о причинах задержания не предоставили. Только к вечеру в воскресенье стало известно, что Бинагадинский районный суд его арестовал на 30 суток. Мы убеждены, что его арестовали именно за пост в связи с Союдлу», - рассказал Мамедов.

В посте, за который, по мнению друзей Мухарема, и стал причиной ареста, представлено фото с изображением стены, на которой написано: «Свободу Союдлу!». Фото он сопроводил текстом, в котором написал: «Мы продолжаем в различных районах Баку возвышать голос Союдлу (#Söyüdlü)».

Далее он отмечает, что участники кампании под хэштегом #Söyüdlü на стороне трудящегося народа, "вдыхающего яд золота", на котором наживается олигархия. В заключение поста содержится призыв: «Бедняки «золотого края» объединяйтесь!»

Турецкая Социалистическая партия трудящихся на своей странице в Twitter осудила задержание Акперова. «Наш товарищ Мухаррем Акперов был похищен недалеко от своего дома после того, как за ним некоторое время следила азербайджанская полиция. Стало известно, что он был доставлен в Бакинское управление полиции, несмотря на интенсивные усилия его семьи, прояснить его судьбу не удалось», - написано в публикации.

«Но это давление не остановит азербайджанских товарищей и «Голос Революции». Мы будем следить за процессом, пока товарищ Мухаррем не будет освобожден. Немедленно освободите товарища Мухаррема!», - сказано в посте Турецкой Социалистической партии трудящихся.

В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что Акперов арестован решением суда за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение полиции) КоАП.

Ранее из-за критики политики властей в отношении волнений в селе Союдлу в административном порядке были арестованы активисты Эльвин Аббасов и Гияс Ибрагимов. С событиями в Союдлу правозащитники также связали арест по уголовному обвинению в вымогательстве бывшего депутата парламента Назима Бейдемирли, который публично заявил об обоснованности экологических требований жителей Союдлу.

Месторождение Союдлу эксплуатируется компанией Anglo Asian Mining PLC, которая зарегистрирована в Великобритании при участии гражданина США Реза Вазири, собственника RV Investments Group Services LLC. В 1997 году правительство Азербайджана заключило контракт с RV Investments Group Services LLC о предоставлении прав на разработку ряда рудных месторождений, в том числе Cоюдлу, пишет агентство Turan.

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