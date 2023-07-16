Специалисты оценили как катастрофическое состояние фресок в Гелатском монастыре

16 июля 2023, 21:04

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Храм в Гелати находится в критическом состоянии, необходимо срочно решать проблемы с кровлей, заявили реставраторы после изучения ситуации в храме.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января эксперты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников заявили, что проблемы реставрации Гелатского монастыря не решаются, а принятые меры не помогают. Министерство культуры Грузии не привлекает к сотрудничеству ученых, отметили они.

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе, информирует агентство "Новости-Грузия". В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви Св. Николая и Св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII век; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

Завершены инспекционные работы по восстановлению комплекса Гелатского монастыря. Грузинские и зарубежные специалисты на пресс-конференции рассказали о состоянии уникальных фресок.

Состояние храма - критическое, основная причина – сырость в здании, заявила реставратор настенной живописи Лиза Шекеда. «Вопрос в том, как защитить кровельную систему. Это очень масштабный проект. Это также включает в себя привлечение архитекторов, которые пытаются найти временное решение для защиты настенных росписей и разработки кровельной системы на долгосрочную перспективу», - сказала Лиза Шекеде в эфире "Общественного вещателя", который смотрел корреспондент "Кавказского узла".

Проблемы с росписью стен в Гелати - очень серьезны, отметил независимый эксперт, реставратор настенной живописи Стивен Рикерби.

«В Гелати есть проблемы как с кровлей, так и с росписью стен, мозаикой, но мы уверены, что все это будет исправлено. Все в один голос говорят, что Гелати принадлежит не только Грузии, Гелати - это всемирное наследие. Для нас Гелати - это самое важное, что у нас есть, это наша главная идентичность», - сказал директор Национального научного совета по реабилитации Гелати Давид Лордкипанидзе.

Главной проблемой Гелатского собора является состояние настенных росписей. Мы пригласили специалистов с мировым именем, которые прибудут в Грузию. Они изучат текущую ситуацию и дадут нам первые рекомендации о том, какие подходы к сохранению нам следует использовать», - сказал регент митрополит Сенакский и Чхороцку Шио (Муджири ) во время своего выступления на презентации процесса реабилитации Гелати, передает Интерпрессньюс.

Напомним, в марте 2020 года на черепичной кровле главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси были обнаружены дефекты. В храм начала проникать дождевая вода и повреждать уникальные фрески XII, XIV и XVI веков. Чтобы спасти черепичную крышу, на ней были начаты работы, крышу временно перекрыли жестью.

В январе 2022 года часть крыши монастырского комплекса обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. Эксперт ЮНЕСКО связал повреждение древних фресок с неправильной реставрацией кровли.

В октябре 2022 года министр культуры заявил, что из-за просочившейся через неправильно отреставрированную кровлю дождевой воды в Гелатском монастыре начала разрушаться мозаика XII века с ликом Богоматери. В конце ноября 2022 года активисты провели акцию протеста с требованием спасти монастырь.

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