14 июля 2023, 07:52

Виталий Баласанян задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

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Сотрудники Службы нацбезопасности задержали по делу о злоупотреблении полномочиями бывшего секретаря Совбеза Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна. Также задержаны его сын, брат и племянник, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что бывший секретарь Совбеза Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, который был освобожден от должности в начале января, обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Виталия Баласаняна, а также его сына, брата и племянника. По данным источников, Баласанян в этот момент находился у себя дома в Аскеране. "Генерала задержали демонстративно, в масках, выкручивая руки", – передало сегодня ИА "Новости Армения".

Эти сведения подтвердила депутат фракции "Справедливость" парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян, передал Aravot.am

Задержание проводили сотрудники Службы нацбезопасности Нагорного Карабаха. Они около 40 минут обыскивала квартиру Баласаняна, приведены в публикации слова руководителя правозащитной организации "Безопасность и демократия" Наиры Зограбян.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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