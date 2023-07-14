Жительница Кабардино-Балкарии заявила о нарушении трудовых прав

14 июля 2023, 02:04

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Сотрудница Пенсионного фонда Кристина Даурова после длительной судебной тяжбы добилась восстановления в должности, однако работодатель не полностью выплатил ей зарплату за время вынужденного прогула.

Даурова, которая работала в отделении Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии в Лескенском районе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее уволили в 2020 году. 28 августа женщине объявили выговор, а с 12 ноября трудовой договор был прекращен с формулировкой неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин. По словам Дауровой, на тот момент, когда был издан приказ о прекращении трудового договора, она находилась на больничном.

Даурова обратилась в Нальчикский городской суд с иском о восстановлении в должности, потребовав выплаты средней заработной платы за время вынужденного прогула и взыскания с работодателя компенсации морального вреда. В 2021 году суд отказался удовлетворить ее требования, а Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил решение без изменения, однако в кассационном суде Даурова добилась нового рассмотрения дела. В 2022 году Нальчикский горсуд и Верховный суд республики также отказали Кристине в восстановлении на работе, но Пятый кассационный суд вновь отменил эти решения, направив дело на новое рассмотрение, но уже в апелляционную инстанцию.

При третьем рассмотрении иска 11 января 2023 года суд постановил, что Даурова должна быть восстановлена в должности специалиста-эксперта. «В приказах о дисциплинарном взыскании и затем прекращении трудовых отношений не приведены какие-либо сведения о допущенном Дауровой факте неисполнения должностных обязанностей, чтобы ее за это можно было привлечь к дисциплинарной ответственности, а затем и уволить», - указано в апелляционном определении.

Суд посчитал, что за время вынужденного прогула работодатель обязан выплатить Кристине Дауровой 1 млн 117 тысяч рублей, но руководство Пенсионного фонда посчитало сумму завышенной. По требованию организации кассационный суд снизил сумму до 490 тысяч 158 рублей.

«Исковое заявление Дауровой дважды рассматривалось в суде первой инстанции, трижды в апелляционной и трижды в кассационной инстанции. Продолжительность рассмотрения дела в суде: с 20 ноября 2020 года по 16 марта 2023 года, два года и четыре месяца. На протяжении этого времени руководство Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии, не признавая нарушения прав Дауровой, использовало всю свою юридическую службу для противостояния с простым специалистом. До настоящего времени руководитель, используя свой административный ресурс, не исполнил определение Пятого кассационного суда о выплате Дауровой среднего заработка за время вынужденного прогула, из 490 тысяч 158 рублей ей выплатили только 350 000 рублей», - сообщила "Кавказскому узлу" юрист Альбина Кимова, представлявшая интересы Дауровой.

Даурова обратилась в управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарии с просьбой разъяснить причину частичного исполнения решения суда. но ответ на обращение пока не получен, отметила Кимова.

Сама Кристина Даурова считает, что работодатель вновь пытается выжить ее. "Мне подсовывают разные соглашения, чтобы я подписала задним числом, ищут причины, чтобы снова меня уволить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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