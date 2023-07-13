13 июля 2023, 18:04

Силовик из Северной Осетии погиб в военной операции

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Евгений Иванченко погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 196 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что моряк Ростислав Ушаков стал 195-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащий из станицы Павлодольской Евгений Иванченко погиб на Украине, ему было 36 лет, сообщила администрация Моздокского района 12 июля в своем Telegram-канале.  

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 196 военных из Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.10 мск 13 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2236 военных с юга России, в том числе 1194 - СКФО и 1042 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два военных из Дагестана убиты на Украине", "Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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