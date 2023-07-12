Активисты призвали жителей Нагорного Карабаха добиваться снятия блокады

12 июля 2023, 21:41

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Марш и митинг в Степанакерте с призывом объединиться для снятия блокады Нагорного Карабаха провел сегодня Штаб национального движения по разблокировке Лачинского коридора. Народ Нагорного Карабаха должен предпринимать конкретные шаги для разблокировки коридора, так как ситуация ухудшается с каждым днем, заявили организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания. Власти ввели ограничения на продажу и распределение продуктов питания, а жители опасаются их отсутствия. Также на фоне очередного отключения газа введены ограничения на работу транспорта. 11 июля Азербайджан обвинил Красный Крест в несанкционированной перевозке товаров и закрыл пункт пропуска "Лачин", Красный Крест отверг эти обвинения.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Штаб национального движения по разблокировке Лачинского коридора провел сегодня марш и митинг в Степанакерте с требованием разблокировать движение по единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией.

Марш участников акции начался от палатки штаба на улице Вазгена по центральному проспекту до площади Свободы и оттуда до центральной площади Возрождения. В марше, а после и на митинге, участвовало более 500 человек. В ходе марша участники через громкоговорители скандировали: "Народ, присоединяйтесь, боритесь за свои права. Пока не поздно, выходите из домов!", сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Ситуация с каждым днем ухудшается, и нужно, чтобы "мы сами встали на защиту своих прав", сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы Штаба Давид Ванян. "Необходимы протестные акции. С правовой точки зрения правда на нашей стороне. Мир молчит, потому что мы молчим", - подчеркнул Ванян.

По его словам, активисты "выдвинули требование, чтоб к движению присоединились представители власти, политических сил, но исключительно как граждане Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла").

"Мы надеемся, что власти присоединятся к народу и станут участниками следующей акции, которую мы планируем через несколько дней. Люди не хотят больше ждать, они требуют конкретных шагов. Также у нас множество звонков из районов – люди захотели приехать на акцию в Степанакерт, но из-за проблем с топливом не работает транспорт. Мы потребовали, чтоб правительство помогло организовать приезд людей из районов", – рассказал Ванян.

Он добавил, что "после митинга состоялась встреча инициативной группы и участников акции с руководством Нагорного Карабаха, и власти обещали выполнить требования митингующих, но им необходимо время до 15 -16 июля, чтоб все это организовать".

"Мы надеемся, что власти присоединятся к народному движению, и будет решена проблема транспорта. Но в целом, по нашей оценке, мы видим, что действия штаба начинают приносить плоды – люди стали понимать, что необходимо действовать, что народ сам должен попытаться открыть дорогу, если наши власти или российские миротворцы не в состоянии это сделать", – сказал Ванян. По его словам, о дате проведения следующего митинга будет объявлено на странице Штаба в соцсети.

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян сопровождал инициативную группу Штаба и группу участников митинга на встречу с президентом. После встречи активисты объявили, что власти обещали присоединиться к народному движению по разблокировке коридора и решить проблему с топливом для автобусов, чтоб желающие из районов участвовать в митингах смогли приехать в Степанакерт.

По окончанию переговоров, госминистр заявил присутствующим, что "единственный выход из ситуации – единое народное движение". "Всенародное движение является единственным путем для выхода из создавшейся ситуации. Поэтому все, независимо от занимаемой должности и ранга, должны присоединиться к всенародной акции. В нынешней ситуации весь народ, как один человек, будет участвовать во всенародном движении", – сказал Нерсисян.

"Наше будущее – только в разблокировке коридора", – заявил в своем выступлении на митинге председатель оппозиционной Революционной партии Арцаха Артур Осипян. По его словам, Азербайджан намерен "обречь арцахцев на голод и вынудить их к интеграции". "Если коридор не разблокировать, то будущего нет, если открыть, то появляются серьезные надежды на независимость", – заявил Осипян.

Оппозиционер не исключил, что "для привлечения внимания всего мира к блокаде Арцаха, необходимо будет перейти к мирным акциям неповиновения".

"На сегодня у нас единственная задача – чтоб в коридоре не было азербайджанцев, чтобы Азербайджан выполнил решения международных структур и судов. И если для этого нам надо будет отправиться до моста реки Хакари, то мы сделаем это и потребуем, чтобы российские миротворцы сопроводили нас до моста", – заявил Осипян.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Представитель инициативной группы Штаба народного движения по разблокировке коридора Артур Григорян отметил, что "настал момент, когда мы все должны объединиться, показать наше единство, показать, что мы неравнодушны к создавшейся ситуации, будущему наших детей, нашей судьбе". "Мы ничего не добьемся молчанием, мы должны сделать так, чтобы наш голос был услышан миром", - подчеркнул он на митинге.

Другой представитель инициативной группы движения Вреж Баласанян считает, что "люди не понимают, что происходит и отказываются принимать реальность". "Еще одна наша цель - разбудить людей. Они должны понять, что если Арцах и дальше будет оставаться в изоляции, мы просто перестанем существовать", - сказал активист.

Жительница Степанакерта Лаура Аванесян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что пришла на митинг, так как не могла оставаться в стороне. "Магазины пусты, аптеки пустеют, дороги закрыты. Дальше будет еще труднее. Я здесь только ради будущего моих детей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Эдик Сукиасян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "присоединился к маршу, чтобы мы могли найти решение, чтобы с нами считались, и чтоб у нас не было новых потерь – ни человеческих, ни территориальных".

Люди не теряют надежду, что останутся жить на своей родной земле, и будет восстановлена связь с внешним миром, сказал участник митинга Мельс Акопян. "Если мы поняли, что российские миротворцы не могут указывать азербайджанской стороне, а Россия не может воздействовать на Азербайджан, нам надо самим что-то предпринять", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Разрешение на проведение митинга было получено в мэрии Степанакерта. Полиция присутствовала в местах проведения акций, но не препятствовала проведению марша и митинга, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

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