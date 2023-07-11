Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах

11 июля 2023, 19:36

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Армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, ранение получил военнослужащий Гусейн Абдуллаев, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении заявило об обстреле позиций в Сюнике.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций в Нахичеванской автономной республике и Карабахе. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха опровергло эту информацию, заявив об обстрелах азербайджанскими военными комбайна в селе.

Минобороны Азербайджана сообщило о ранении азербайджанского солдата в результате обстрела с территории Армении. Около 16.00 (15.00 мск)подразделения ВС Армении обстреляли со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района (село Тех Гегаркуникской области Армении - прим. "Кавказского узла") противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Абдуллаев Гусейн Ариф оглы. Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает, далее сказано в пресс-релизе. Азербайджанскими подразделениями принимаются ответные меры, отмечается в заключение сообщения Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении не прокомментировало сообщение Минобороны Азербайджана, но сообщило об обстреле позиций. По словам представителя Минобороны Армении, азербайджанские подразделения в 17.35 по местному времени открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, обстреляв армянские позиции, расположенные в направлении Тех и Сев Лич в Сюнике", - отметил сотрудник пресс-службы, не уточнив есть или нет пострадавшие с армянской стороны.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это сообщение военного ведомства Армении.

Также Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что с 10.05 (09.05 мск) до 14.55 (13.55 мск) на территории, где временно дислоцируются российские миротворцы, была предпринята попытка установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районах. "В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - сообщило военное ведомство Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха на своей странице в соцсети Facebook* назвала это сообщении не соответствующим действительности и попыткой оправдать нарушения режима прекращения огня.

Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе, сообщила пресс-служба Минобороны России в информационном бюллетене, посвященном деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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